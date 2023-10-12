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МОК відсторонив Олімпійський комітет РФ. Причина криється в окупованих територіях України

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 17:17
МОК відсторонив Олімпійський комітет РФ. Причина криється в окупованих територіях України - Фото
Фото: Ресурс пропагандистів РФ

Міжнародний олімпійський комітет призупинив роботу Олімпійського комітету Росії через те, що той включив до свого складу олімпійські органи з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомили на офіційній сторінці МОК у соцмережі Х (Twitter).

У повідомленні зазначено, що рішення Олімпійського комітету Росії включити до свого складу регіональних спортивних організацій, які підпорядковуються Національному олімпійському комітету України, порушує територіальну цілісність НОК України, визнану Міжнародним олімпійським комітетом відповідно до Олімпійської хартії.

Йдеться про регіональні спортивні організації тимчасово окупованих територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

Скриншот

Через це виконавчий комітет МОК відсторонив Олімпійський комітет країни-агресора "до подальшого повідомлення".

У документі зазначено, що рішення має наступні наслідки:

- Олімпійський комітет Росії більше не має права діяти як національний олімпійський комітет, як це визначено в Олімпійській хартії, і не може отримувати фінансування від олімпійського руху.

Також МОК повідомив, що поки не ухвалив рішення щодо участі російських спортсменів у нейтральному статусі на Олімпіадах 2024 і 2026 років.

  • 20 лютого 2023 року уряди 34 країн звернулися до МОК із закликом не допускати спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаду.
  • 28 березня МОК на чолі з його президентом Томасом Бахом запропонував допустити спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Це викликало обурення в Україні та більшості західних країн. Кількома днями пізніше Бах заявив, що "уряди не мають вирішувати, яких спортсменів допускати до змагань".

Читайте також: "Жодних російських і білоруських спортсменів" – МОК про Азійські ігри-2023

Мілана Головань
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