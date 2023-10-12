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МОК отстранил Олимпийский комитет РФ. Причина кроется в оккупированных территориях Украины

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 17:17
МОК отстранил Олимпийский комитет РФ. Причина кроется в оккупированных территориях Украины - Фото
Фото: Ресурс пропагандистов РФ

Международный олимпийский комитет приостановил работу Олимпийского комитета России из-за того, что тот включил в свой состав олимпийские органы с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщили на официальной странице МОК в соцсети Х (Twitter).

В сообщении говорится, что решение Олимпийского комитета России включить в свой состав региональных спортивных организаций, подчиняющихся Национальному олимпийскому комитету Украины, нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную Международным олимпийским комитетом в соответствии с Олимпийской хартией.

Речь идет о региональных спортивных организациях временно оккупированных территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Скриншот

Поэтому исполнительный комитет МОК отстранил Олимпийский комитет страны-агрессора "до дальнейшего сообщения".

В документе указано, что решение имеет следующие последствия:

– Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать как национальный олимпийский комитет, как это определено в Олимпийской хартии, и не может получать финансирование от олимпийского движения.

Также МОК сообщил, что пока не принял решение по участию российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиадах 2024 и 2026 годов.

  • 20 февраля 2023 года правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду.
  • 28 марта  МОК во главе с его президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это вызвало негодование в Украине и большинстве западных стран. Несколькими днями позже Бах заявил, что "правительства не должны решать, каких спортсменов допускать к соревнованиям".
  • 26 июня МОК пригласил на Олимпиаду в Париже 203 страны, исключив Россию и Беларусь из списка.

Читайте также: "Никаких российских и беларуских спортсменов" – МОК об Азиатских играх-2023

Милана Головань
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