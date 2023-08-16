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Слідство у справі ексголови Верховного Суду Князєва завершать вже у вересні – САП

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 12:29
Слідство у справі ексголови Верховного Суду Князєва завершать вже у вересні – САП - Фото
Ігор Клименко (Скриншот)

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко на брифінгу запевнив, що правоохоронці мають завершити розслідування у справі щодо хабаря ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву у вересні 2023 року.

За його словами, кримінальне провадження перебуває на завершальній стадії.

"Я думаю, що на початку вересня місяця ми вже завершимо слідство в конкретно цьому епізоді, де повідомлено про підозру колишньому голові і його спільнику", – сказав Клименко.

Водночас він наголосив, що досудове розслідування щодо інших фактів корупції та інших осіб, причетних до цієї справи, триватиме.

Клименко також додав, що телефон Князєва, вилучений у межах справи про хабарництво, може бути доказом в інших епізодах справи про Верховний Суд.

  • 15 травня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України.
  • 16 травня ексголові Верховного Суду повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна.
  • 31 травня Князєв заявив, що друзі дали йому на зберігання гроші, знайдені під час обшуків у його кабінеті та вдома.

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Мілана Головань
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