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Следствие по делу экс-главы Верховного Суда Князева завершат уже в сентябре – САП

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 12:29
Следствие по делу экс-главы Верховного Суда Князева завершат уже в сентябре – САП - Фото
Игорь Клименко (Скриншот)

Председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко на брифинге заверил, что правоохранители должны завершить расследование по делу о взятке экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву в сентябре 2023 года.

По его словам, уголовное производство находится на завершающей стадии.

"Я думаю, что в начале сентября месяца мы уже завершим следствие в конкретно этом эпизоде, где сообщено о подозрении бывшему председателю и его подельнику", – сказал Клименко.

В то же время он подчеркнул, что досудебное расследование по другим фактам коррупции и другим лицам, причастным к этому делу, будет продолжаться.

Клименко также добавил, что телефон Князева, изъятый в рамках дела о взяточничестве, может быть доказательством в других эпизодах дела о Верховном Суде.

  • 15 мая 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины.
  • 16 мая экс-председателю Верховного Суда сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
  • 31 мая Князев заявил, что друзья дали ему на хранение деньги, найденные во время обысков в его кабинете и дома.

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Милана Головань
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коррупцияИгорь Клименковзяткаверховный судВсеволод Князев
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