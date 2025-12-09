"Ми тримаємося, але ненадовго". У Британії бачать загрозу втрати Атлантики на користь РФ

Командувач ВМС Британії попередив, що перевага, яку Королівство мало в Атлантиці з кінця Другої світової війни, зараз під загрозою

Гвін Дженкінс (Фото: Вікіпедія)

Велика Британія близька до втрати Атлантики на користь Росії вперше з кінця Другої світової війни. Про це заявив командувач Військово-морських сил Британії Гвін Дженкінс на Міжнародній конференції з морської сили, передає The Times.

Як пише британська газета, генерал скористався конференцією в Лондоні, щоб висловити "одне з найсуворіших попереджень" щодо можливостей Великої Британії на морі на тлі дедалі більшої загрози підводного нападу.

Він сказав, що Королівському флоту буде важко йти в ногу з часом без швидкої трансформації та підтримки союзників по НАТО.

"Перевага, яку ми мали в Атлантиці з кінця холодної війни, Другої світової війни, під загрозою. Ми тримаємося, але ненадовго", – сказав Дженкінс.

Він наголосив, що в цьому питанні треба активізуватися, інакше цю перевагу буде втрачено, і цього не можна допустити.

Дженкінс зазначив, що Росія інвестувала "мільярди" у свій морський потенціал, зокрема у північний флот, "попри мільйони життів та ціну їхнього кричущого незаконного вторгнення в Україну".

Він наголосив, що за останні два роки спостерігається збільшення на 30% кількості вторгнень російських військ у британські води, включно з "видимою присутністю" шпигунських кораблів, таких як "Янтар", який підозрюють у складанні карт підводних кабелів.

Говорячи про загрозу, яку становить Росія, Дженкінс сказав, що "Янтар" – це "лише видима частина", але це не те, що найбільше турбує.

Найбільше його турбує "те, що відбувається під хвилями".

Дженкінс сказав, що Велика Британія веде війну у "підводному бойовому просторі" за допомогою нових технологій, таких як автономні підводні планери, які можуть виявляти ворожі підводні човни, та "Атлантичний бастіон" – серія автономних датчиків, які служитимуть "нашими очима та вухами", контракти на які будуть укладені у 2026 році.