"Мы держимся, но ненадолго". В Британии видят угрозу потери Атлантики в пользу России

Командующий ВМС Британии предупредил, что преимущество, которое Королевство имело в Атлантике с конца Второй мировой войны, сейчас под угрозой

Гвин Дженкинс (Фото: Википедия)

Великобритания близка к потере Атлантики в пользу России впервые с конца Второй мировой войны. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Британии Гвин Дженкинс на Международной конференции по морской силе, передает The Times.

Как пишет британская газета, генерал воспользовался конференцией в Лондоне, чтобы высказать "одно из самых строгих предупреждений" относительно возможностей Великобритании на море на фоне растущей угрозы подводного нападения.

Он сказал, что Королевскому флоту будет трудно идти в ногу со временем без быстрой трансформации и поддержки союзников по НАТО.

"Преимущество, которое мы имели в Атлантике с конца холодной войны, Второй мировой войны, под угрозой. Мы держимся, но ненадолго", – сказал Дженкинс.

Он подчеркнул, что в этом вопросе надо активизироваться, иначе это преимущество будет потеряно, и этого нельзя допустить.

Дженкинс отметил, что Россия инвестировала "миллиарды" в свой морской потенциал, в частности в северный флот, "несмотря на миллионы жизней и цену их вопиющего незаконного вторжения в Украину".

Он отметил, что за последние два года наблюдается увеличение на 30% количества вторжений российских войск в британские воды, включая "видимое присутствие" шпионских кораблей, таких как "Янтарь", который подозревают в составлении карт подводных кабелей.

Говоря об угрозе, которую представляет Россия, Дженкинс сказал, что "Янтарь" – это "лишь видимая часть", но это не та часть, которая больше всего беспокоит.

Больше всего его беспокоит "то, что происходит под волнами".

Дженкинс сказал, что Великобритания ведет войну в "подводном боевом пространстве" с помощью новых технологий, таких как автономные подводные планеры, способные обнаруживать вражеские подводные лодки, и "Атлантический бастион" – серия автономных датчиков, которые будут служить "нашими глазами и ушами", контракты на которые будут заключены в 2026 году.