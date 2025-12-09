"Мы держимся, но ненадолго". В Британии видят угрозу потери Атлантики в пользу России
Великобритания близка к потере Атлантики в пользу России впервые с конца Второй мировой войны. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Британии Гвин Дженкинс на Международной конференции по морской силе, передает The Times.
Как пишет британская газета, генерал воспользовался конференцией в Лондоне, чтобы высказать "одно из самых строгих предупреждений" относительно возможностей Великобритании на море на фоне растущей угрозы подводного нападения.
Он сказал, что Королевскому флоту будет трудно идти в ногу со временем без быстрой трансформации и поддержки союзников по НАТО.
"Преимущество, которое мы имели в Атлантике с конца холодной войны, Второй мировой войны, под угрозой. Мы держимся, но ненадолго", – сказал Дженкинс.
Он подчеркнул, что в этом вопросе надо активизироваться, иначе это преимущество будет потеряно, и этого нельзя допустить.
Дженкинс отметил, что Россия инвестировала "миллиарды" в свой морской потенциал, в частности в северный флот, "несмотря на миллионы жизней и цену их вопиющего незаконного вторжения в Украину".
Он отметил, что за последние два года наблюдается увеличение на 30% количества вторжений российских войск в британские воды, включая "видимое присутствие" шпионских кораблей, таких как "Янтарь", который подозревают в составлении карт подводных кабелей.
Говоря об угрозе, которую представляет Россия, Дженкинс сказал, что "Янтарь" – это "лишь видимая часть", но это не та часть, которая больше всего беспокоит.
Больше всего его беспокоит "то, что происходит под волнами".
Дженкинс сказал, что Великобритания ведет войну в "подводном боевом пространстве" с помощью новых технологий, таких как автономные подводные планеры, способные обнаруживать вражеские подводные лодки, и "Атлантический бастион" – серия автономных датчиков, которые будут служить "нашими глазами и ушами", контракты на которые будут заключены в 2026 году.
- В начале декабря стало известно, что Великобритания и Норвегия готовятся подписать оборонный договор о создании совместного военно-морского флота для отслеживания российских подводных лодок в Северной Атлантике. Цель – защитить подводные интернет-кабели и трубопроводы, так как за последние два года количество российских кораблей возле Британии выросло на 30%.
