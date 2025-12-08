Британия будет использовать ИИ для отслеживания и сдерживания подводных лодок России

Джон Гили (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Королевский флот будет "опережать" действия российского диктатора Владимира Путина, чтобы "обеспечить безопасность подводного боевого пространства". Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Великобритании Гвин Дженкинс, передает газета The Independent.

Проект под названием "Атлантический бастион" будет сочетать автономные транспортные средства и искусственный интеллект с военными кораблями и самолетами в рамках новых высокотехнологичных сил стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов для защиты подводных кабелей и трубопроводов Великобритании.

Выступая во время визита на военно-морскую базу в Портсмуте в минувшие выходные, Дженкинс признал, что Королевский флот "перегружен", но описал планы "доказать, что наши технологии превосходят их".

Объявляя об этих планах, министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что это будет "высокоразвитая гибридная боевая сила для выявления, сдерживания и победы над теми, кто нам угрожает".

Этот шаг произошел после того, как появились сообщения о повреждении кабелей в Балтийском море, а британская разведка узнала, что Россия модернизирует свой флот для атаки на подводные кабели и трубопроводы.

Выступая в понедельник на Международной конференции по морской силе, Дженкинс скажет, что "Атлантический бастион" – это "наш смелый новый подход к обеспечению безопасности подводного боевого пространства против модернизированной России".

"Мы – флот, который процветает, когда ему позволено адаптироваться. Эволюционировать. Мы никогда не стояли на месте, потому что угрозы никогда этого не делают", — скажет он.

В прошлом месяце Хили был вынужден сделать предупреждение Путину после того, как российский разведывательный корабль, действовавший на границе британских вод, направил лазеры на пилотов Королевских Военно-воздушных сил.

Между тем министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер предупредила, что Путин представляет "активную угрозу для граждан Британии, нашей безопасности и нашего процветания" после того, как масштабное расследование отравлений "Новичком" в Солсбери пришло к выводу, что российский диктатор приказал осуществить попытку убийства Сергея Скрипаля как "публичную демонстрацию российской силы".

В материале говорится, что подводная инфраструктура является основой связи Британии, передавая 99% международных телекоммуникационных данных и жизненно важных источников энергии, таких как электроэнергия, нефть и газ.

"Атлантический бастион" будет включать разработку и испытания передовых технологий противолодочных датчиков.

Спикер Министерства обороны заявил, что проект создаст передовые гибридные военно-морские силы для защиты Великобритании и союзников по НАТО от угроз.

"Это позволит Великобритании находить, отслеживать и, при необходимости, принимать меры против противников с беспрецедентной эффективностью на обширных территориях океана", — уточнил он.

Хили отметил, что новый проект "сочетает новейшие автономные и искусственные технологии с военными кораблями и самолетами мирового класса, чтобы создать высокоразвитую гибридную боевую силу для выявления, сдерживания и победы над теми, кто нам угрожает".