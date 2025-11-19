Британия готова к "военным вариантам" против российского шпионского корабля – Хили

Джон Гили (Фото: Adam Vaughan/EPA)

Великобритания готова к "военным вариантам" после того, как российский корабль применил лазеры против пилотов королевских Военно-воздушных сил. Об этом говорится в заявлении министра обороны Великобритании Джона Хили, цитирует агентство Reuters.

Глава оборонного ведомства сказал, что "военные варианты" готовы к использованию, если российский разведывательный корабль "Янтарь" станет угрозой, после того, как судно направило лазеры на британских пилотов, отправленных для наблюдения за ним.

Королевский флот и Королевские воздушные силы Великобритании (RAF) регулярно следят за потенциальными угрозами национальной безопасности, и такие миссии по наблюдению за российскими судами и подводными лодками стали более частыми после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Хили заявил, что направление лазеров на пилотов было "очень опасным", и Великобритания была готова отреагировать в зависимости от следующего шага корабля.

"У нас есть военные варианты на случай, если "Янтарь" изменит курс", — добавил министр.

"Янтарь" предназначен для сбора разведывательных данных и картографирования подводных кабелей, он сейчас находится на границе британских вод, к северу от Шотландии, сказал он.

"Это первый случай, когда "Янтарь" совершил такие действия против британских ВВС. Мы относимся к этому чрезвычайно серьезно", — акцентировал министр.

Министр отметил, что изменил правила ведения боевых действий на флоте, чтобы "мы могли внимательнее следить и контролировать действия "Янтаря", когда он находится в наших водах".

В сентябре сообщалось, что российский корабль "Янтарь", который в начале года зафиксировали в территориальных водах Британии следит за подводными кабелями Европы.

В октябре эсминец и вертолет королевских ВМС были задействованы в 48-часовой операции НАТО по наблюдению за российским военным кораблем в водах Британии.