Британія готова до "військових варіантів" проти російського шпигунського корабля – Гілі

Джон Гілі (Фото: Adam Vaughan/EPA)

Велика Британія готова до "військових варіантів" після того, як російський корабель застосував лазери проти пілотів королівських Військово-повітряних сил. Про це йдеться в заяві міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, цитує агентство Reuters.

Очільник оборонного відомства сказав, що "військові варіанти" готові до використання, якщо російський розвідувальний корабель "Янтар" стане загрозою, після того, як судно направило лазери на британських пілотів, відправлених для спостереження за ним.

Королівський флот і Королівські повітряні сили Великої Британії (RAF) регулярно стежать за потенційними загрозами національній безпеці, і такі місії зі спостереження за російськими суднами та підводними човнами стали частішими після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Гілі заявив, що спрямування лазерів на пілотів було "дуже небезпечним", і Велика Британія була готова відреагувати залежно від наступного кроку корабля.

"У нас є військові варіанти на випадок, якщо "Янтар" змінить курс", – додав міністр.

"Янтар" призначений для збору розвідувальних даних та картографування підводних кабелів, він зараз знаходиться на межі британських вод, на північ від Шотландії, сказав він.

"Це перший випадок, коли "Янтар" здійснив такі дії проти британських ВПС. Ми ставимося до цього надзвичайно серйозно", – акцентував міністр.

Міністр зазначив, що змінив правила ведення бойових дій на флоті, щоб "ми могли уважніше стежити й контролювати дії "Янтарю", коли він знаходиться у наших водах".

У вересні повідомлялося, що російський корабель "Янтар", який на початку року зафіксували в територіальних водах Британії, стежить за підводними кабелями Європи.

У жовтня есмінець і гелікоптер королівських ВМС були залучені у 48-годинній операції НАТО зі спостереження за російським військовим кораблем у водах Британії.