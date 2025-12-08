Британія використовуватиме ШІ для відстеження та стримування підводних човнів Росії

Джон Гілі (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Королівський флот "випереджатиме" дії російського диктатора Володимира Путіна, щоб "забезпечити безпеку підводного бойового простору". Про це повідомив командувач Військово-морських сил Великої Британії Гвін Дженкінс, передає газета The Independent.

Проєкт під назвою "Атлантичний бастіон" поєднуватиме автономні транспортні засоби та штучний інтелект з військовими кораблями та літаками в рамках нових високотехнологічних сил вартістю кілька мільйонів фунтів стерлінгів для захисту підводних кабелів та трубопроводів Великої Британії.

Виступаючи під час візиту на військово-морську базу в Портсмуті минулими вихідними, Дженкінс визнав, що Королівський флот "перевантажений", але описав плани "довести, що наші технології перевершують їхні".

Оголошуючи про ці плани, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що це буде "високорозвинена гібридна бойова сила для виявлення, стримування та перемоги над тими, хто нам загрожує".

Цей крок відбувся після того, як з'явилися повідомлення про пошкодження кабелів у Балтійському морі, а британська розвідка дізналась, що Росія модернізує свій флот для атаки на підводні кабелі та трубопроводи.

Виступаючи в понеділок на Міжнародній конференції з морської сили, Дженкінс скаже, що "Атлантичний бастіон" – це "наш сміливий новий підхід до забезпечення безпеки підводного бойового простору проти модернізованої Росії".

"Ми – флот, який процвітає, коли йому дозволено адаптуватися. Еволюціонувати. Ми ніколи не стояли на місці, бо загрози ніколи цього не роблять", – скаже він.

Минулого місяця Гілі був змушений зробити попередження Путіну після того, як російський розвідувальний корабель, що діяв на межі британських вод, направив лазери на пілотів Королівських Військово-повітряних сил.

Тим часом міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер попередила, що Путін становить "активну загрозу для громадян Британії, нашої безпеки та нашого процвітання" після того, як масштабне розслідування отруєнь "Новачком" у Солсбері дійшло висновку, що російський диктатор наказав здійснити спробу вбивства Сергія Скрипаля як "публічну демонстрацію російської сили".

У матеріалі йдеться, що підводна інфраструктура є основою зв'язку Британії, передаючи 99% міжнародних телекомунікаційних даних та життєво важливих джерел енергії, таких як електроенергія, нафта та газ.

"Атлантичний бастіон" включатиме розробку та випробування передових технологій протичовнових датчиків.

Речник Міністерства оборони заявив, що проєкт створить передові гібридні військово-морські сили для захисту Великобританії та союзників по НАТО від загроз.

"Це дозволить Великій Британії знаходити, відстежувати й, за необхідності, вживати заходів проти противників з безпрецедентною ефективністю на великих територіях океану", – уточнив він.

Гілі наголосив, що новий проєкт "поєднує найновіші автономні та штучні технології з військовими кораблями та літаками світового класу, щоб створити високорозвинену гібридну бойову силу для виявлення, стримування та перемоги над тими, хто нам загрожує".