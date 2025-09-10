МЗС засудило удар Ізраїлю по Катару та закликало відновити переговори

У МЗС заявили, що удар по Катару, який виступає посередником у переговорах щодо Гази, є грубим порушенням міжнародного права

Ізраїльські військові (Ілюстративне фото: EPA)

Міністерство закордонних справ України назвало неприйнятним удар, завданий 9 вересня по столиці Катару – Досі, де розташовані іноземні дипломатичні представництва. Про це відомство повідомило на офіційному сайті.

У МЗС наголосили, що атака на Катар, який виступає посередником у мирних переговорах щодо врегулювання ситуації в Газі, є грубим порушенням міжнародного права та суперечить зусиллям міжнародної спільноти щодо деескалації.

"Висловлюємо солідарність з Урядом і народом Держави Катар та наголошуємо на неприпустимості порушення її суверенітету", – наголосили у відомстві.

В МЗС також підтвердили підтримку посередницьких зусиль Катару, спрямованих на досягнення стійкого припинення вогню та дипломатичне врегулювання конфлікту.

У відомстві закликали всі сторони утримуватися від дій, які можуть підірвати посередницьку роль Катару й призвести до нового загострення безпекової ситуації в регіоні.

"Закликаємо всі сторони негайно припинити насильство та повернутися до переговорного процесу", – наголосили в МЗС.