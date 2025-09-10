МЗС засудило удар Ізраїлю по Катару та закликало відновити переговори
Міністерство закордонних справ України назвало неприйнятним удар, завданий 9 вересня по столиці Катару – Досі, де розташовані іноземні дипломатичні представництва. Про це відомство повідомило на офіційному сайті.
У МЗС наголосили, що атака на Катар, який виступає посередником у мирних переговорах щодо врегулювання ситуації в Газі, є грубим порушенням міжнародного права та суперечить зусиллям міжнародної спільноти щодо деескалації.
"Висловлюємо солідарність з Урядом і народом Держави Катар та наголошуємо на неприпустимості порушення її суверенітету", – наголосили у відомстві.
В МЗС також підтвердили підтримку посередницьких зусиль Катару, спрямованих на досягнення стійкого припинення вогню та дипломатичне врегулювання конфлікту.
У відомстві закликали всі сторони утримуватися від дій, які можуть підірвати посередницьку роль Катару й призвести до нового загострення безпекової ситуації в регіоні.
"Закликаємо всі сторони негайно припинити насильство та повернутися до переговорного процесу", – наголосили в МЗС.
- 9 вересня Ізраїль завдав ударів по очільниках угруповання ХАМАС у столиці Катару. В ізраїльській армії заявили про "точний удар по вищому керівництву" організації. Катар засудив атаку.
- Президент США Дональд Трамп розкритикував те, що удар Ізраїлю по угрупованню ХАМАС було здійснено в Катарі, але зауважив, що мета у цієї атаки була "гідною".
