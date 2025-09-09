Трампу не сподобалось, що Ізраїль вдарив по ХАМАСу у Катарі, але зауважив, що була "гідна мета"

Керівник Штатів зауважив, що рішення про атаку ухвалював Нетаньягу, а не він

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп розкритикував те, що удар Ізраїлю по угрупованню ХАМАС було здійснено на території союзника Штатів Катару, але зауважив, що мета у цієї атаки була "гідною". Про це американський політик написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Сьогодні вранці адміністрація Трампа отримала повідомлення від збройних сил США про те, що Ізраїль атакує ХАМАС, який, на превеликий жаль, був розташований у частині столиці Катару, місті Доха. Це рішення було ухвалено прем'єр-міністром [Ізраїлю] Нетаньягу, а не мною. Односторонні бомбардування на території Катару, суверенної держави і близького союзника США, який дуже важко працює і сміливо бере ризики разом з нами, щоб домогтися миру, не сприяють досягненню цілей Ізраїлю або Америки. Однак ліквідація [представників] ХАМАСу, який наживається на стражданнях жителів Гази, є гідною метою", – розповів президент США.

Трамп зазначив, що після повідомлення "негайно" доручив своєму спецпосланцю Стіву Віткоффу проінформувати катарську сторону про майбутній удар: "Що він і зробив, однак, на жаль, занадто пізно, аби зупинити атаку".

Глава Штатів зауважив, що вважає Катар "сильним союзником і другом США", й додав, що йому прикро через місце ізраїльської атаки.

"Я хочу, щоб ВСІ [ізраїльські] заручники та тіла загиблих були звільнені, а ця війна ЗАКІНЧИЛАСЬ, ЗАРАЗ!" – акцентував політик.

Він розповів, що мав розмову з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу після атаки – і той заявив, що "хоче досягти миру".

Окрім того, Трамп розмовляв з еміром Катару Тамімом бін Хамад Аль Тані і прем'єр-міністром країни, шейхом Мухаммедом і "подякував їм за підтримку та дружбу з нашою країною".

"Я запевнив їх, що таке більше не повториться на їхній землі", – зауважив американський президент.

Він також доручив державному секретарю Марко Рубіо завершити роботу над угодою про оборонну співпрацю між США та Катаром.

З-поміж іншого Трамп вказав: "Я вірю, що цей прикрий інцидент [з ізраїльським ударом] може стати нагодою для МИРУ".