Трампу не понравилось, что Израиль бил по ХАМАСу в Катаре, но заявил, что цель "достойная"

Руководитель Штатов отметил, что решение об атаке принимал Нетаньяху, а не он

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал то, что удар Израиля по группировке ХАМАС был нанесен на территории союзника США Катара, но отметил, что цель у этой атаки была "достойной". Об этом американский политик написал в своей соцсети Truth Social.

"Сегодня утром администрация Трампа получила сообщение от вооруженных сил США о том, что Израиль атакует ХАМАС, который, к большому сожалению, был расположен в части столицы Катара, городе Доха. Это решение было принято премьер-министром [Израиля] Нетаньяху, а не мной. Односторонние бомбардировки на территории Катара, суверенного государства и близкого союзника США, который очень тяжело работает и смело берет риски вместе с нами, чтобы добиться мира, не способствуют достижению целей Израиля или Америки. Однако ликвидация [представителей] ХАМАСа, который наживается на страданиях жителей Газы, является достойной целью", – рассказал президент США.

Трамп отметил, что после сообщения "немедленно" поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу проинформировать катарскую сторону о предстоящем ударе: "Что он и сделал, однако, к сожалению, слишком поздно, чтобы остановить атаку".

Глава Штатов отметил, что считает Катар "сильным союзником и другом США", и добавил, что ему обидно из-за места израильской атаки.

"Я хочу, чтобы ВСЕ [израильские] заложники и тела погибших были освобождены, а эта война ЗАКОНЧИЛАСЬ, СЕЙЧАС!" – акцентировал политик.

Он рассказал, что разговаривал с премьером Израиля Нетаньяху после атаки – и тот заявил, что "хочет достичь мира".

Кроме того, Трамп разговаривал с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани и премьер-министром страны, шейхом Мухаммедом и "поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной".

"Я заверил их, что такого больше не повторится на их территории", – отметил американский президент.

Он также поручил государственному секретарю Марко Рубио завершить работу над соглашением об оборонном сотрудничестве между США и Катаром.

Среди прочего Трамп указал: "Я верю, что этот досадный инцидент [с израильским ударом] может стать поводом для МИРА".