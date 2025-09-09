Трампу не понравилось, что Израиль бил по ХАМАСу в Катаре, но заявил, что цель "достойная"
Президент США Дональд Трамп раскритиковал то, что удар Израиля по группировке ХАМАС был нанесен на территории союзника США Катара, но отметил, что цель у этой атаки была "достойной". Об этом американский политик написал в своей соцсети Truth Social.
"Сегодня утром администрация Трампа получила сообщение от вооруженных сил США о том, что Израиль атакует ХАМАС, который, к большому сожалению, был расположен в части столицы Катара, городе Доха. Это решение было принято премьер-министром [Израиля] Нетаньяху, а не мной. Односторонние бомбардировки на территории Катара, суверенного государства и близкого союзника США, который очень тяжело работает и смело берет риски вместе с нами, чтобы добиться мира, не способствуют достижению целей Израиля или Америки. Однако ликвидация [представителей] ХАМАСа, который наживается на страданиях жителей Газы, является достойной целью", – рассказал президент США.
Трамп отметил, что после сообщения "немедленно" поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу проинформировать катарскую сторону о предстоящем ударе: "Что он и сделал, однако, к сожалению, слишком поздно, чтобы остановить атаку".
Глава Штатов отметил, что считает Катар "сильным союзником и другом США", и добавил, что ему обидно из-за места израильской атаки.
"Я хочу, чтобы ВСЕ [израильские] заложники и тела погибших были освобождены, а эта война ЗАКОНЧИЛАСЬ, СЕЙЧАС!" – акцентировал политик.
Он рассказал, что разговаривал с премьером Израиля Нетаньяху после атаки – и тот заявил, что "хочет достичь мира".
Кроме того, Трамп разговаривал с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани и премьер-министром страны, шейхом Мухаммедом и "поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной".
"Я заверил их, что такого больше не повторится на их территории", – отметил американский президент.
Он также поручил государственному секретарю Марко Рубио завершить работу над соглашением об оборонном сотрудничестве между США и Катаром.
Среди прочего Трамп указал: "Я верю, что этот досадный инцидент [с израильским ударом] может стать поводом для МИРА".
- Днем во вторник, 9 сентября, Израиль нанес удары по руководителям группировки ХАМАС в столице Катара. В израильской армии заявили о "точном ударе по высшему руководству" организации. Катар осудил атаку.
