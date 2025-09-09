Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в Катаре

МИД Катара осудил атаку Израиля и назвал ее "вопиющим нарушением всех международных законов и норм"

Военные Израиля (Фото: Abir Sultan/EPA)

Днем во вторник, 9 сентября, Израиль нанес удары по руководству группировки ХАМАС в столице Катара – Дохе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник в ХАМАС, сообщил, что целью атаки были участники переговоров от группировки о прекращении огня в секторе Газа.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о "точном ударе по высшему руководству ХАМАС". Военные не уточнили, куда именно ударили.

В заявлении говорится, что в течение многих лет эти члены ХАМАС руководили операциями террористической организации, несут прямую ответственность за теракт 7 октября, а также организовывали и руководили войной против Израиля.

"До удара были приняты меры для уменьшения вреда для гражданского населения, включая использование точных боеприпасов и дополнительных разведывательных данных", – добавили военные Израиля.

Министерство иностранных дел Катара осудило удар Израиля.

"Катар решительно осуждает трусливое нападение Израиля, направленное против жилых домов, где проживают несколько членов политбюро ХАМАС, в столице Катара, Дохе. Это преступное нападение является вопиющим нарушением всех международных законов и норм и представляет серьезную угрозу безопасности катарцев и жителей Катара", – написал спикер МИД Катара Маджед Аль Ансари в социальной сети X.

По данным Al Arabia, в результате удара погиб главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя.

🚨🇶🇦 ALERTE : ISRAËL VIENT DE BOMBARDER LE QATAR. Au moins douze attaques aériennes ont été répertoriées dans la ville de Doha.



L'opération aurait ciblé l'équipe des négociateurs du Hams. Si certains pensaient encore qu'Israël cherchait une paix quelconque pic.twitter.com/yeQpjFS3GT — Charlies Ingalls Le Vrai 🤠🐑🐄🐔🐎🤓 (@CharliesIngalls) September 9, 2025