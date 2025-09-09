Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в Катаре
Днем во вторник, 9 сентября, Израиль нанес удары по руководству группировки ХАМАС в столице Катара – Дохе. Об этом сообщило агентство Reuters.
Телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник в ХАМАС, сообщил, что целью атаки были участники переговоров от группировки о прекращении огня в секторе Газа.
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о "точном ударе по высшему руководству ХАМАС". Военные не уточнили, куда именно ударили.
В заявлении говорится, что в течение многих лет эти члены ХАМАС руководили операциями террористической организации, несут прямую ответственность за теракт 7 октября, а также организовывали и руководили войной против Израиля.
"До удара были приняты меры для уменьшения вреда для гражданского населения, включая использование точных боеприпасов и дополнительных разведывательных данных", – добавили военные Израиля.
Министерство иностранных дел Катара осудило удар Израиля.
"Катар решительно осуждает трусливое нападение Израиля, направленное против жилых домов, где проживают несколько членов политбюро ХАМАС, в столице Катара, Дохе. Это преступное нападение является вопиющим нарушением всех международных законов и норм и представляет серьезную угрозу безопасности катарцев и жителей Катара", – написал спикер МИД Катара Маджед Аль Ансари в социальной сети X.
По данным Al Arabia, в результате удара погиб главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя.
🚨🇶🇦 ALERTE : ISRAËL VIENT DE BOMBARDER LE QATAR. Au moins douze attaques aériennes ont été répertoriées dans la ville de Doha.— Charlies Ingalls Le Vrai 🤠🐑🐄🐔🐎🤓 (@CharliesIngalls) September 9, 2025
L'opération aurait ciblé l'équipe des négociateurs du Hams. Si certains pensaient encore qu'Israël cherchait une paix quelconque pic.twitter.com/yeQpjFS3GT
- 8 августа 2025 года The Independent сообщил о новом плане премьер-министра Израиля по полному захвату Газы. Согласно документу осада столицы анклава должна начаться к годовщине вторжения ХАМАС 7 октября.
- 20 августа Израиль начал кампанию по полному захвату Газы.
- 9 сентября Израиль призвал гражданских во всех районах города Газа немедленно эвакуироваться перед большой наземной операцией против ХАМАС в этом районе.
Комментарии (0)