Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у Катарі

Військові Ізраїлю (Фото: Abir Sultan/EPA)

Вдень у вівторок, 9 вересня, Ізраїль завдав ударів по керівництву угруповання ХАМАС у столиці Катару – Досі. Про це повідомило агентство Reuters.

Телеканал Al Jazeera, посилаючись на джерело в ХАМАС, повідомив, що метою атаки були учасники переговорів від угруповання про припинення вогню в секторі Гази.

Пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про "точний удар по вищому керівництву ХАМАС". Військові не уточнили, куди саме вдарили.

У заяві йдеться, що протягом багатьох років ці члени ХАМАС керували операціями терористичної організації, несуть пряму відповідальність за теракт 7 жовтня, а також організовували та керували війною проти Ізраїлю.

"До удару було вжито заходів для зменшення шкоди для цивільного населення, включно з використанням точних боєприпасів та додаткових розвідувальних даних", – додали військові Ізраїлю.

Міністерство закордонних справ Катару засудило удар Ізраїлю.

"Катар рішуче засуджує боягузливий напад Ізраїлю, спрямований проти житлових будинків, де проживають кілька членів політбюро ХАМАС, у столиці Катару, Досі. Цей злочинний напад є кричущим порушенням усіх міжнародних законів і норм і становить серйозну загрозу безпеці катарців та мешканців Катару", – написав речник МЗС Катару Маджед Аль Ансарі в соціальній мережі X.

За даними Al Arabia, у результаті удару загинув головний перемовник ХАМАС Халіль аль-Хайя.

