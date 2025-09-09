Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у Катарі
Вдень у вівторок, 9 вересня, Ізраїль завдав ударів по керівництву угруповання ХАМАС у столиці Катару – Досі. Про це повідомило агентство Reuters.
Телеканал Al Jazeera, посилаючись на джерело в ХАМАС, повідомив, що метою атаки були учасники переговорів від угруповання про припинення вогню в секторі Гази.
Пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про "точний удар по вищому керівництву ХАМАС". Військові не уточнили, куди саме вдарили.
У заяві йдеться, що протягом багатьох років ці члени ХАМАС керували операціями терористичної організації, несуть пряму відповідальність за теракт 7 жовтня, а також організовували та керували війною проти Ізраїлю.
"До удару було вжито заходів для зменшення шкоди для цивільного населення, включно з використанням точних боєприпасів та додаткових розвідувальних даних", – додали військові Ізраїлю.
Міністерство закордонних справ Катару засудило удар Ізраїлю.
"Катар рішуче засуджує боягузливий напад Ізраїлю, спрямований проти житлових будинків, де проживають кілька членів політбюро ХАМАС, у столиці Катару, Досі. Цей злочинний напад є кричущим порушенням усіх міжнародних законів і норм і становить серйозну загрозу безпеці катарців та мешканців Катару", – написав речник МЗС Катару Маджед Аль Ансарі в соціальній мережі X.
За даними Al Arabia, у результаті удару загинув головний перемовник ХАМАС Халіль аль-Хайя.
🚨🇶🇦 ALERTE : ISRAËL VIENT DE BOMBARDER LE QATAR. Au moins douze attaques aériennes ont été répertoriées dans la ville de Doha.— Charlies Ingalls Le Vrai 🤠🐑🐄🐔🐎🤓 (@CharliesIngalls) September 9, 2025
L'opération aurait ciblé l'équipe des négociateurs du Hams. Si certains pensaient encore qu'Israël cherchait une paix quelconque pic.twitter.com/yeQpjFS3GT
- 8 серпня 2025 року The Independent повідомив про новий план прем'єр-міністра Ізраїлю щодо повного захоплення Гази. Згідно з документом облога столиці анклаву має розпочатися до річниці вторгнення ХАМАС 7 жовтня.
- 20 серпня Ізраїль розпочав кампанію з повного захоплення Гази.
- 9 вересня Ізраїль закликав цивільних у всіх районах міста Газа негайно евакуюватися перед великою наземною операцією проти ХАМАС у цьому районі.
