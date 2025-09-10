МИД осудил удар Израиля по Катару и призвал возобновить переговоры
Министерство иностранных дел Украины назвало неприемлемым удар, нанесенный 9 сентября по столице Катара – Дохе, где расположены иностранные дипломатические представительства. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.
В МИД подчеркнули, что атака на Катар, который выступает посредником в мирных переговорах по урегулированию ситуации в Газе, является грубым нарушением международного права и противоречит усилиям международного сообщества по деэскалации.
"Выражаем солидарность с Правительством и народом Государства Катар и подчеркиваем недопустимость нарушения его суверенитета", – отметили в ведомстве.
В МИД также подтвердили поддержку посреднических усилий Катара, направленных на достижение устойчивого прекращения огня и дипломатическое урегулирование конфликта.
В ведомстве призвали все стороны воздерживаться от действий, которые могут подорвать посредническую роль Катара и привести к новому обострению ситуации с безопасностью в регионе.
"Призываем все стороны немедленно прекратить насилие и вернуться к переговорному процессу", – отметили в МИД.
- 9 сентября Израиль нанес удары по руководителям группировки ХАМАС в столице Катара. В израильской армии заявили о "точном ударе по высшему руководству" организации. Катар осудил атаку.
- Президент США Дональд Трамп раскритиковал то, что удар Израиля по группировке ХАМАС был осуществлен в Катаре, но заметил, что цель у этой атаки была "достойной".
