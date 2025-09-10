МИД осудил удар Израиля по Катару и призвал возобновить переговоры

В МИД заявили, что удар по Катару, который выступает посредником в переговорах по Газе, является грубым нарушением международного права

Израильские военные (Иллюстративное фото: EPA)

Министерство иностранных дел Украины назвало неприемлемым удар, нанесенный 9 сентября по столице Катара – Дохе, где расположены иностранные дипломатические представительства. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.

В МИД подчеркнули, что атака на Катар, который выступает посредником в мирных переговорах по урегулированию ситуации в Газе, является грубым нарушением международного права и противоречит усилиям международного сообщества по деэскалации.

"Выражаем солидарность с Правительством и народом Государства Катар и подчеркиваем недопустимость нарушения его суверенитета", – отметили в ведомстве.

В МИД также подтвердили поддержку посреднических усилий Катара, направленных на достижение устойчивого прекращения огня и дипломатическое урегулирование конфликта.

В ведомстве призвали все стороны воздерживаться от действий, которые могут подорвать посредническую роль Катара и привести к новому обострению ситуации с безопасностью в регионе.

"Призываем все стороны немедленно прекратить насилие и вернуться к переговорному процессу", – отметили в МИД.