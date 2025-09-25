На Буковині викрили підпільні тютюнові цехи з понад 25 тоннами сировини – фото, відео

Під час обшуків правоохоронці вилучили майна на загальну суму близько 30 мільйонів гривень

Місце злочину (Фото: ДПСУ)

У Дністровському районі Чернівецької області співробітники Держприкордонслужби спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили незаконне виробництво тютюну, з якого потім виготовляли контрафактні сигарети. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби та БЕБ.

За даними БЕБ, незаконне вирощування, обробку та збут ферментованого тютюну організував один з місцевих фермерів. У цехах він облаштував обладнання для очищення, сортування та пресування листя, а на подвір’ї – контейнерні сушарні.

Під час обшуків вилучили понад 25 тонн сировини, обладнання для її сортування та обробки, 12 контейнерів для сушіння тютюну, три одиниці спеціальної техніки, а також мобільні телефони, гроші, чорнові записи та техніку на понад 30 млн грн.

Стосовно затриманих порушили кримінальне провадження за контрабанду підакцизних товарів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

