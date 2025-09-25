На Буковине разоблачили подпольные табачные цеха с более чем 25 тоннами сырья

Во время обысков правоохранители изъяли имущества на общую сумму около 30 миллионов гривен

Место преступления (Фото: ГПСУ)

В Днестровском районе Черновицкой области сотрудники Госпогранслужбы совместно с детективами Бюро экономической безопасности разоблачили незаконное производство табака, из которого затем изготавливали контрафактные сигареты. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы и БЭБ.

По данным БЭБ, незаконное выращивание, обработку и сбыт ферментированного табака организовал один из местных фермеров. В цехах он обустроил оборудование для очистки, сортировки и прессования листьев, а во дворе – контейнерные сушилки.

Во время обысков изъяли более 25 тонн сырья, оборудование для его сортировки и обработки, 12 контейнеров для сушки табака, три единицы специальной техники, а также мобильные телефоны, деньги, черновые записи и технику на более 30 млн грн.

В отношении задержанных возбудили уголовное производство за контрабанду подакцизных товаров. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

