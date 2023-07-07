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На Донбасі 20 зіткнень за добу, окупанти все частіше відмовляються воювати – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 19:03
На Донбасі 20 зіткнень за добу, окупанти все частіше відмовляються воювати – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Минулої доби важкі бої тривали на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, там сталося близько 20 бойових зіткнень. Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

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Противник продовжує наступ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, протягом доби там сталося близько 20 бойових зіткнень. Усі атаки російських окупантів було відбито, повідомляє Генштаб.

Вночі армія РФ запустила 18 іранських дронів-камікадзе типу Shahed, з них 12 знищено ППО. Також окупанти завдали ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя.

Імовірність російських ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник робить спроби сповільнити просування ЗСУ. Сили оборони України продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогняної поразки з артилерії по виявленим цілям противника, ведуть контрбатарейну боротьбу, повідомляє Генштаб.

За даними командування, через успішні дії ЗСУ та значні втрати росіян у підрозділах окупаційних військ збільшилася кількість відмов йти у бій. У районі Розівки Запорізької області близько 20 військових РФ відмовилися виконувати бойові завдання на передовій та взяті під варту.

Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника, два по ЗРК та один по командному пункту.

Ракетні війська та артилерія вразили пункт управління росіян, сім артилерійських розрахунків на вогневих позиціях та станцію РЕБ.

  • 6 червня військові повідомили, що окупанти зазнають великих втрат у напрямку Мелітополя, Бердянська, а також у районі Бахмута, де наступають ЗСУ.

Читайте також: Кліщівка. Генштаб: ЗСУ мають частковий успіх під Бахмутом, закріплюються – карта боїв

Сергій Бережний
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