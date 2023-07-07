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На Донбассе 20 боестолкновений за сутки, оккупанты все чаще отказываются воевать – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 19:03
На Донбассе 20 боестолкновений за сутки, оккупанты все чаще отказываются воевать – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

За прошедшие сутки тяжелые бои продолжались на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там произошло около 20 боевых столкновений. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Противник продолжает наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение суток там произошло около 20 боевых столкновений. Все атаки российских оккупантов были отбиты, сообщает Генштаб.

Ночью армия РФ запустила 18 иранских дронов-камикадзе типа Shahed, из них 12 уничтожены ПВО. Также оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья.

Вероятность российских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник предпринимает попытки замедлить продвижение ВСУ. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, ведут контрбатарейную борьбу, сообщает Генштаб.

По данным командования, из-за успешных действий ВСУ и значительных потерь россиян, в подразделениях оккупационных войск увеличилось число отказов идти в бой. В районе Розовки Запорожской области около 20 военных РФ отказались выполнять боевые задачи на передовой и были взяты под стражу.

Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника, два по ЗРК и один по командному пункту. 

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления россиян, семь артиллерийских расчетов на огневых позициях и станцию РЭБ.

  • 6 июня военные сообщили, что оккупанты несут большие потери в направлении Мелитополя, Бердянска, а также в районе Бахмута, где наступают ВСУ. 

Читайте также: Клещеевка. Генштаб: ВСУ имеют частичный успех под Бахмутом, закрепляются — карта боев

Сергей Бережной
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