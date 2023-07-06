ВСУ о наступлении на Бердянск, Мелитополь и под Бахмутом: У РФ большие потери, тяжелые бои

Российские оккупанты несут большие потери в направлении Мелитополя, Бердянска, а также в районе Бахмута, где наступают Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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По его словам, Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Южнее и севернее Бахмута ВСУ давят на противника, местами есть продвижение, врага выбивают с ранее захваченных позиций.

Он отметил, что россияне оказывают мощное сопротивление, активно применяют резервы, несут большие потери — идут тяжелые бои.

Также украинские воины сдерживают наступление захватчиков в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки.

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