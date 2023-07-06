ВСУ о наступлении на Бердянск, Мелитополь и под Бахмутом: У РФ большие потери, тяжелые бои
Российские оккупанты несут большие потери в направлении Мелитополя, Бердянска, а также в районе Бахмута, где наступают Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
По его словам, Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.
Южнее и севернее Бахмута ВСУ давят на противника, местами есть продвижение, врага выбивают с ранее захваченных позиций.
Он отметил, что россияне оказывают мощное сопротивление, активно применяют резервы, несут большие потери — идут тяжелые бои.
Также украинские воины сдерживают наступление захватчиков в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки.
- Генштаб сообщал, что Силы обороны продолжают наступление в районе Бахмута и имеют частичный успех.
- Также ВСУ на юге продвигаются в направлении Бердянска – было зафиксировано продвижение в глубину обороны россиян на 2 км. Враг ожесточенно сопротивляется.
- Военный аналитик полковник Черник сообщил, что контрнаступление ВСУ будет происходить по сценарию освобождения Херсона, без "молниеносности".
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