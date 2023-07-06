RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ про наступ на Бердянськ, Мелітополь та під Бахмутом: У РФ великі втрати, йдуть тяжкі бої

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 08:48
ЗСУ про наступ на Бердянськ, Мелітополь та під Бахмутом: У РФ великі втрати, йдуть тяжкі бої - Фото
Танк ЗСУ (Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"/Facebook)

Російські окупанти зазнають великих втрат у напрямку Мелітополя, Бердянська, а також у районі Бахмута, де наступають Збройні Сили України. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

На південь і на північ від Бахмута ЗСУ тиснуть на противника, місцями є просування, ворога вибивають із раніше захоплених позицій.

Він зазначив, що росіяни чинять потужний опір, активно застосовують резерви, зазнають великих втрат — йдуть важкі бої.

Також українські воїни стримують наступ загарбників у районі Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки.

Читайте також: Генштаб: РФ атакує на п'яти напрямках, ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь — карта 

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабердянськвтратимелітопольГенштабнаступбахмутАндрій Ковальов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 