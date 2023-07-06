ЗСУ про наступ на Бердянськ, Мелітополь та під Бахмутом: У РФ великі втрати, йдуть тяжкі бої

Російські окупанти зазнають великих втрат у напрямку Мелітополя, Бердянська, а також у районі Бахмута, де наступають Збройні Сили України. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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За його словами, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

На південь і на північ від Бахмута ЗСУ тиснуть на противника, місцями є просування, ворога вибивають із раніше захоплених позицій.

Він зазначив, що росіяни чинять потужний опір, активно застосовують резерви, зазнають великих втрат — йдуть важкі бої.

Також українські воїни стримують наступ загарбників у районі Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки.

Генштаб повідомляв, що Сили оборони продовжують наступ у районі Бахмута та мають частковий успіх.

Також ЗСУ на півдні просуваються у напрямку Бердянська — було зафіксовано просування у глибину оборони росіян на 2 км. Ворог чинить запеклий опір.

Військовий аналітик полковник Черник повідомив, що контрнаступ ЗСУ відбуватиметься за сценарієм звільнення Херсона, без "блискавичності".

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