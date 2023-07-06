ЗСУ про наступ на Бердянськ, Мелітополь та під Бахмутом: У РФ великі втрати, йдуть тяжкі бої
Російські окупанти зазнають великих втрат у напрямку Мелітополя, Бердянська, а також у районі Бахмута, де наступають Збройні Сили України. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
За його словами, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.
На південь і на північ від Бахмута ЗСУ тиснуть на противника, місцями є просування, ворога вибивають із раніше захоплених позицій.
Він зазначив, що росіяни чинять потужний опір, активно застосовують резерви, зазнають великих втрат — йдуть важкі бої.
Також українські воїни стримують наступ загарбників у районі Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки.
- Генштаб повідомляв, що Сили оборони продовжують наступ у районі Бахмута та мають частковий успіх.
- Також ЗСУ на півдні просуваються у напрямку Бердянська — було зафіксовано просування у глибину оборони росіян на 2 км. Ворог чинить запеклий опір.
- Військовий аналітик полковник Черник повідомив, що контрнаступ ЗСУ відбуватиметься за сценарієм звільнення Херсона, без "блискавичності".
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