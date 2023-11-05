На фронті за добу відбулося 82 бойових зіткнення – найбільше за два тижні

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про збільшення кількості бойових зіткнень на фронті. Протягом минулої доби їх відбулося 82, це найбільший показник за останні два тижні.

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У ранковому зведенні повідомляється про спроби росіян атакувати на різних ділянках фронту – від Куп'янська в Харківській області до Старомайорського в Донецькій області.

Куп'янський напрямок – 10 атак біля Синьківки та Іванівки.

Лиманський напрямок – чотири атаки біля Білогорівки та Спірного.

Бахмутський напрямок – 10 атак біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки, штурм в районі Богданівки.

Авдіївський напрямок – понад 20 атак в районі Степового, Сєверного, Авдіївки та Первомайського.

Мар'їнський напрямок – більш як 20 атак в районі Мар'їнки та Новомихайлівки.

Шахтарський напрямок – штурмові дії біля Старомайорського.

Про дії Збройних Сил України Генштаб традиційно повідомляє зовсім мало: відомо лише про штурмові дії південніше Бахмута та продовження наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

4 листопада стало відомо про удар росіян по розташуванню 128 бригади. За неофіційною інформацією, це сталося під час вручення нагород до Дня артилериста. Міністр оборони доручив розслідування Головній інспекції.

4 листопада ЗСУ завдали удару по російському кораблю "Аскольд" у Керчі.

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