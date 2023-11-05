RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

На фронті за добу відбулося 82 бойових зіткнення – найбільше за два тижні

Этот материал также доступен на русском
05.11.2023, 07:38
На фронті за добу відбулося 82 бойових зіткнення – найбільше за два тижні - Фото
Фото: Оперативне командування ''Захід''

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про збільшення кількості бойових зіткнень на фронті. Протягом минулої доби їх відбулося 82, це найбільший показник за останні два тижні.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

У ранковому зведенні повідомляється про спроби росіян атакувати на різних ділянках фронту – від Куп'янська в Харківській області до Старомайорського в Донецькій області.

Куп'янський напрямок – 10 атак біля Синьківки та Іванівки.

Лиманський напрямок – чотири атаки біля Білогорівки та Спірного.

Бахмутський напрямок – 10 атак біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки, штурм в районі Богданівки.

Авдіївський напрямок – понад 20 атак в районі Степового, Сєверного, Авдіївки та Первомайського.

Мар'їнський напрямок – більш як 20 атак в районі Мар'їнки та Новомихайлівки.

Шахтарський напрямок – штурмові дії біля Старомайорського.

Про дії Збройних Сил України Генштаб традиційно повідомляє зовсім мало: відомо лише про штурмові дії південніше Бахмута та продовження наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 