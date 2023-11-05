На фронті за добу відбулося 82 бойових зіткнення – найбільше за два тижні
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про збільшення кількості бойових зіткнень на фронті. Протягом минулої доби їх відбулося 82, це найбільший показник за останні два тижні.
У ранковому зведенні повідомляється про спроби росіян атакувати на різних ділянках фронту – від Куп'янська в Харківській області до Старомайорського в Донецькій області.
Куп'янський напрямок – 10 атак біля Синьківки та Іванівки.
Лиманський напрямок – чотири атаки біля Білогорівки та Спірного.
Бахмутський напрямок – 10 атак біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки, штурм в районі Богданівки.
Авдіївський напрямок – понад 20 атак в районі Степового, Сєверного, Авдіївки та Первомайського.
Мар'їнський напрямок – більш як 20 атак в районі Мар'їнки та Новомихайлівки.
Шахтарський напрямок – штурмові дії біля Старомайорського.
Про дії Збройних Сил України Генштаб традиційно повідомляє зовсім мало: відомо лише про штурмові дії південніше Бахмута та продовження наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
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