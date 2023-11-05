На фронте за сутки произошло 82 боевых столкновения – больше всего за две недели
Генеральный штаб ВСУ сообщил об увеличении количества боевых столкновений на фронте. За прошедшие сутки их произошло 82, это самый большой показатель за последние две недели.
Купянское направление – 10 атак возле Синьковки и Ивановки.
Лиманское направление – четыре атаки у Белогоровки и Спорного.
Бахмутское направление – 10 атак возле Хромового, Клещеевки и Андреевки, штурм в районе Богдановки.
Авдеевское направление – более 20 атак в районе Степного, Северного, Авдеевки и Первомайского.
Марьинское направление – свыше 20 атак в районе Марьинки и Новомихайловки.
Шахтерское направление – штурмовые действия возле Старомайорского.
О действиях Вооруженных Сил Украины Генштаб традиционно сообщает совсем мало: известно лишь о штурмовых действиях южнее Бахмута и продолжении наступательной операции на Мелитопольском направлении.
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