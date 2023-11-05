На фронте за сутки произошло 82 боевых столкновения – больше всего за две недели

Генеральный штаб ВСУ сообщил об увеличении количества боевых столкновений на фронте. За прошедшие сутки их произошло 82, это самый большой показатель за последние две недели.

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утренней сводке сообщается о попытках россиян атаковать на разных участках фронта – от Купянска в Харьковской области до Старомайорского в Донецкой области.

Купянское направление – 10 атак возле Синьковки и Ивановки.

Лиманское направление – четыре атаки у Белогоровки и Спорного.

Бахмутское направление – 10 атак возле Хромового, Клещеевки и Андреевки, штурм в районе Богдановки.

Авдеевское направление – более 20 атак в районе Степного, Северного, Авдеевки и Первомайского.

Марьинское направление – свыше 20 атак в районе Марьинки и Новомихайловки.

Шахтерское направление – штурмовые действия возле Старомайорского.

О действиях Вооруженных Сил Украины Генштаб традиционно сообщает совсем мало: известно лишь о штурмовых действиях южнее Бахмута и продолжении наступательной операции на Мелитопольском направлении.

4 ноября стало известно об ударе россиян по расположению 128 бригады. По неофициальной информации, это произошло во время вручения наград ко Дню артиллериста. Министр обороны поручил расследование Главной инспекции.

4 ноября ВСУ нанесли удар по российскому кораблю "Аскольд" в Керчи.

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