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На кордоні Ірану та Афганістану сталася стрілянина між прикордонниками та талібами – IRNA

Этот материал также доступен на русском
28.05.2023, 13:58
На кордоні Ірану та Афганістану сталася стрілянина між прикордонниками та талібами – IRNA - Фото
Таліби (Фото: EPA)

На кордоні Ірану та Афганістану сталася стрілянина між іранськими прикордонниками та талібами. Про це повідомляє IRNA та Reuters.

В Ірані заступник губернатора Сістану та Белуджистану з питань безпеки та правопорядку Аліреза Мархаматі заявив, що вранці в суботу 27 травня сталася стрілянина, а до вечора конфлікт вдалося вирішити.

За його словами, ситуація під контролем сил, дислокованих у районі кордону між Іраном та Афганістаном.

Мархаматі повідомив, що місцеві іранські та афганські офіційні особи провели переговори про причини зіткнень і домовилися продовжити переговори.

За інформацією Reuters, інцидент стався на тлі напруженості між двома країнами через права на воду.

Іран звинуватив правителів афганських талібів у порушенні договору 1973 року та обмеженні потоку води з річки Гільменд у посушливі східні райони Ірану. Таліби відкинули це звинувачення.

Зіткнення між іранськими прикордонниками та талібами сталися на прикордонному посту Сасулі, розташованому в іранському окрузі Заболь. В результаті було вбито двох іранських прикордонників, повідомив Мархаматі.

Представник керованого талібами міністерства внутрішніх справ Абдул Нафі Такор заявив, що під час зіткнень з іранськими силами в афганській провінції Німроз було вбито одного охоронця талібів.

Не зрозуміло, хто першим відкрив стрілянину – сторони звинувачують у цьому одна одну.

Також читайте: Україна готує санкції проти Ірану. На пів століття

Наталія Медведєва
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ІранТалібанАфганістанстрілянина
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