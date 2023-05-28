На кордоні Ірану та Афганістану сталася стрілянина між прикордонниками та талібами – IRNA

На кордоні Ірану та Афганістану сталася стрілянина між іранськими прикордонниками та талібами. Про це повідомляє IRNA та Reuters.

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В Ірані заступник губернатора Сістану та Белуджистану з питань безпеки та правопорядку Аліреза Мархаматі заявив, що вранці в суботу 27 травня сталася стрілянина, а до вечора конфлікт вдалося вирішити.

За його словами, ситуація під контролем сил, дислокованих у районі кордону між Іраном та Афганістаном.

Мархаматі повідомив, що місцеві іранські та афганські офіційні особи провели переговори про причини зіткнень і домовилися продовжити переговори.

За інформацією Reuters, інцидент стався на тлі напруженості між двома країнами через права на воду.

Іран звинуватив правителів афганських талібів у порушенні договору 1973 року та обмеженні потоку води з річки Гільменд у посушливі східні райони Ірану. Таліби відкинули це звинувачення.

Зіткнення між іранськими прикордонниками та талібами сталися на прикордонному посту Сасулі, розташованому в іранському окрузі Заболь. В результаті було вбито двох іранських прикордонників, повідомив Мархаматі.

Представник керованого талібами міністерства внутрішніх справ Абдул Нафі Такор заявив, що під час зіткнень з іранськими силами в афганській провінції Німроз було вбито одного охоронця талібів.

Не зрозуміло, хто першим відкрив стрілянину – сторони звинувачують у цьому одна одну.

24 березня 2023 року "Схеми" показали документи, що підтверджують, що Мотор Січ продавала двигуни підсанкціонним компаніям з Ірану.

24 квітня WSJ написав, що Іран постачив Росії понад 300 000 снарядів та мільйон набоїв за пів року.

24 травня Зеленський у зверненні до народу Ірану заявив, що Іран, підтримуючи Росію у війні проти України, доб'ється ще більшої ізоляції від світу, і закликав припинити постачати Росії дрони-камікадзе. Тегеран відреагував на звернення Зеленського та назвав його "антиіранською пропагандою".

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