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На границе Ирана и Афганистана произошла стрельба между пограничниками и талибами – IRNA

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28.05.2023, 13:58
На границе Ирана и Афганистана произошла стрельба между пограничниками и талибами – IRNA - Фото
Талибы (Фото: EPA)

На границе Ирана и Афганистана произошла стрельба между иранскими пограничниками и талибами. Об этом сообщает IRNA и Reuters.

В Иране заместитель губернатора Систана и Белуджистана по вопросам безопасности и правопорядка Алиреза Мархамати, заявил, что утром в субботу 27 мая произошла стрельба, а к вечеру конфликт удалось разрешить.

По его словам, ситуация находится под контролем сил, дислоцированных в районе границы между Ираном и Афганистаном.

Мархамати сообщил, что местные иранские и афганские официальные лица провели переговоры о причинах столкновений и договорились продолжить переговоры.

По информации Reuters, инцидент произошел на фоне напряженности между двумя странами из-за прав на воду.

Иран обвинил правителей афганских талибов в нарушении договора 1973 года и ограничении потока воды из реки Гильменд в засушливые восточные районы Ирана. Талибы отвергли это обвинение.

Столкновения между иранскими пограничниками и талибами произошли на пограничном посту Сасули, расположенном в иранском округе Заболь. В результате были убиты двое иранских пограничников, сообщил Мархамати.

Представитель управляемого талибами министерства внутренних дел Абдул Нафи Такор заявил, что в ходе столкновений с иранскими силами в афганской провинции Нимроз был убит один охранник талибов.

Не ясно, кто первым открыл стрельбу – стороны обвиняют в этом друг друга.

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Наталья Медведева
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