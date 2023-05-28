На границе Ирана и Афганистана произошла стрельба между пограничниками и талибами – IRNA

На границе Ирана и Афганистана произошла стрельба между иранскими пограничниками и талибами. Об этом сообщает IRNA и Reuters.

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В Иране заместитель губернатора Систана и Белуджистана по вопросам безопасности и правопорядка Алиреза Мархамати, заявил, что утром в субботу 27 мая произошла стрельба, а к вечеру конфликт удалось разрешить.

По его словам, ситуация находится под контролем сил, дислоцированных в районе границы между Ираном и Афганистаном.

Мархамати сообщил, что местные иранские и афганские официальные лица провели переговоры о причинах столкновений и договорились продолжить переговоры.

По информации Reuters, инцидент произошел на фоне напряженности между двумя странами из-за прав на воду.

Иран обвинил правителей афганских талибов в нарушении договора 1973 года и ограничении потока воды из реки Гильменд в засушливые восточные районы Ирана. Талибы отвергли это обвинение.

Столкновения между иранскими пограничниками и талибами произошли на пограничном посту Сасули, расположенном в иранском округе Заболь. В результате были убиты двое иранских пограничников, сообщил Мархамати.

Представитель управляемого талибами министерства внутренних дел Абдул Нафи Такор заявил, что в ходе столкновений с иранскими силами в афганской провинции Нимроз был убит один охранник талибов.

Не ясно, кто первым открыл стрельбу – стороны обвиняют в этом друг друга.

24 марта 2023 года "Схемы" показали документы, подтверждающие, что Мотор Січ продавала двигатели подсанкционным компаниям из Ирана.

24 апреля WSJ написал, что Иран поставил России более 300 000 снарядов и миллион патронов за полгода.

24 мая Зеленский в обращении к народу Ирана заявил, что Иран, поддерживая Россию в войне против Украины, добьется только еще большей изоляции от мира, и призвал перестать поставлять России дроны-камикадзе. Тегеран отреагировал на обращение Зеленского и назвал его "антииранской пропагандой".

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