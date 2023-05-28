На границе Ирана и Афганистана произошла стрельба между пограничниками и талибами – IRNA
На границе Ирана и Афганистана произошла стрельба между иранскими пограничниками и талибами. Об этом сообщает IRNA и Reuters.
В Иране заместитель губернатора Систана и Белуджистана по вопросам безопасности и правопорядка Алиреза Мархамати, заявил, что утром в субботу 27 мая произошла стрельба, а к вечеру конфликт удалось разрешить.
По его словам, ситуация находится под контролем сил, дислоцированных в районе границы между Ираном и Афганистаном.
Мархамати сообщил, что местные иранские и афганские официальные лица провели переговоры о причинах столкновений и договорились продолжить переговоры.
По информации Reuters, инцидент произошел на фоне напряженности между двумя странами из-за прав на воду.
Иран обвинил правителей афганских талибов в нарушении договора 1973 года и ограничении потока воды из реки Гильменд в засушливые восточные районы Ирана. Талибы отвергли это обвинение.
Столкновения между иранскими пограничниками и талибами произошли на пограничном посту Сасули, расположенном в иранском округе Заболь. В результате были убиты двое иранских пограничников, сообщил Мархамати.
Представитель управляемого талибами министерства внутренних дел Абдул Нафи Такор заявил, что в ходе столкновений с иранскими силами в афганской провинции Нимроз был убит один охранник талибов.
Не ясно, кто первым открыл стрельбу – стороны обвиняют в этом друг друга.
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