На Харківщині сталася стрілянина між військовими через особисті відносини – троє загиблих
На Харківщині в одному з підрозділів Сил оборони сталася стрілянина через особисті взаємовідносини бійців – троє військових загинуло, четверо отримали поранення. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
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"Сьогодні, на Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення", – йдеться у повідомленні.
Поранених бійців у важкому стані доставили до Військово-медичного клінічного центру – там вони отримують усю невідкладну медичну допомогу, зауважили в ОСУВ.
На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗСУ та інші правоохоронні органи, зазначили у "Хортиці".
Керівництво вживає усіх необхідних заходів, аби не допустити таких випадків у майбутньому, підсумували у повідомленні.
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