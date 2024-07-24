На Харківщині сталася стрілянина між військовими через особисті відносини – троє загиблих

Четверо бійців отримали поранення – їх ушпиталили у важкому стані

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На Харківщині в одному з підрозділів Сил оборони сталася стрілянина через особисті взаємовідносини бійців – троє військових загинуло, четверо отримали поранення. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

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"Сьогодні, на Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Поранених бійців у важкому стані доставили до Військово-медичного клінічного центру – там вони отримують усю невідкладну медичну допомогу, зауважили в ОСУВ.

На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗСУ та інші правоохоронні органи, зазначили у "Хортиці".

Керівництво вживає усіх необхідних заходів, аби не допустити таких випадків у майбутньому, підсумували у повідомленні.

5 червня Верховна Рада зняла з порядку денного законопроєкт про військову поліцію — його відправили на доопрацювання.

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