На Харьковщине произошла стрельба между военными из-за личных отношений – трое погибших

Четверо бойцов получили ранения – их госпитализировали в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Харьковской области в одном из подразделений Сил обороны произошла стрельба из-за личных взаимоотношений бойцов – трое военных погибли, четверо получили ранения. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

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"Сегодня, в Харьковской области, в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения", – говорится в сообщении.

Раненых бойцов в тяжелом состоянии доставили в Военно-медицинский клинический центр – там они получают всю неотложную медицинскую помощь, отметили в ОСГВ.

На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВСУ и другие правоохранительные органы, написали в "Хортице".

Руководство принимает все необходимые меры, чтобы не допустить таких случаев в будущем, подытожили в сообщении.

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