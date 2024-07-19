В Одессе у полиции пытались "отбить" вероятного нарушителя, была перестрелка – видео

Сейчас на место происшествия направлены дополнительные наряды полиции, все участники инцидента находятся в отделе полиции

Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Группа людей пыталась помешать полиции задержать предполагаемого правонарушителя возле рынка Привоз в Одессе – в результате этого произошла перестрелка. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, участники находятся в отделе полиции.

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В полиции рассказали, что во время преследования патрульными вероятного нарушителя вблизи рынка Привоз произошел конфликт с участием прохожих: группа людей пыталась помешать полицейским.

В результате потасовки на патрульном разорвали форменную одежду, а он произвел предупредительный выстрел в воздух.

На место происшествия направлены дополнительные наряды полиции, все участники инцидента находятся в отделе полиции.

В то же время одесские Telegram-каналы пишут о том, что правоохранители якобы задержали уклониста, который пытался вырваться и якобы выстрелил в воздух.

Издание Думская со ссылкой на слова очевидцев сообщило, что правоохранители пытались остановить мужчину на блок-посту возле Старосенной площади, но он не выполнил распоряжение полиции и поехал дальше.

Очевидцы отметили, что его удалось остановить на Привозе, а после проверки полиция якобы выяснила, что он уклонист.

"Его попытались задержать, но толпа людей заблокировала полицейскую машину. Поэтому один из полицейских сделал несколько выстрелов в воздух", – добавило издание.

4 июля в Ворохте в Ивано-Франковской области местные жители протестовали против блокпоста, на котором ТЦК проверяют документы, во время ссоры протестующие напали на автомобиль военного. У служащего медики диагностировали химический ожог и ушибы лица. Полиция начала производство.

9 июля в Мукачево мужчина ножом угрожал полицейским и военнослужащим территориального центра комплектования, его задержали.

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