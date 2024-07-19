В Одесі у поліції намагалися "відбити" ймовірного порушника, була стрілянина – відео

Наразі на місце події скеровані додаткові наряди поліції, всі учасники інциденту перебувають у відділі поліції

Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Група людей намагалася завадити поліції затримати ймовірного правопорушника біля ринку Привоз в Одесі – внаслідок цього сталася стрілянина. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту, учасники перебувають у відділі поліції.

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У поліції розповіли, що під час переслідування патрульними ймовірного порушника поблизу ринку Привоз трапився конфлікт за участі перехожих: група людей намагалася завадити поліцейським.

Внаслідок штовханини на патрульному розірвали формений одяг, а він здійснив попереджувальний постріл у повітря.

Наразі на місце події скеровані додаткові наряди поліції, всі учасники інциденту перебувають у відділі поліції.

Водночас одеські Telegram-канали пишуть про те, що правоохоронці нібито затримали ухилянта, який намагався вирватися й начебто вистрелив у повітря.

Видання Думская із посиланням на слова очевидців повідомило, що правоохоронці намагалися зупинити чоловіка на блок-посту біля Старосінної площі, але він не виконав розпорядження поліції і поїхав далі.

Очевидці зазначили, що його вдалося зупинити на Привозі, а після перевірки поліція начебто з'ясувала, що він ухилянт.

"Його спробували затримати, але натовп людей заблокував поліцейську машину. Тому один із поліцейських зробив кілька пострілів у повітря", – додало видання.

4 липня у Ворохті на Івано-Франківщині місцеві жителі протестували проти блокпоста, на якому ТЦК перевіряють документи, під час сварки протестувальники напали на автомобіль військового. У службовця медики діагностували хімічний опік та забої обличчя. Поліція розпочала провадження.

9 липня у Мукачеві чоловік ножем погрожував поліціянтам та військовослужбовцям територіального центру комплектування, його затримали.

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