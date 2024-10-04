На Рівненському блокпості агресивний нетверезий пасажир порізав собі руки – ДПСУ

Прикордонникам довелося силою обеззброювати чоловіка, а після чого надавати йому першу допомогу

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У Рівненській області на контрольному посту агресивний нетверезий чоловік порізав собі руки, повідомила Державна прикордонна служба.

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"Агресивний пасажир мікроавтобуса Мерседес у стані алкогольного сп’яніння порізав собі руки – інцидент стався на одному з контрольних постів на Рівненщині", – пише відомство.

Прикордонникам довелося силою обеззброювати чоловіка, а після чого надавати йому першу допомогу, зазначає ДПСУ.

До пасажира викликали швидку та поліціянтів, підсумовують у повідомленні.