На Рівненському блокпості агресивний нетверезий пасажир порізав собі руки – ДПСУ
У Рівненській області на контрольному посту агресивний нетверезий чоловік порізав собі руки, повідомила Державна прикордонна служба.
"Агресивний пасажир мікроавтобуса Мерседес у стані алкогольного сп’яніння порізав собі руки – інцидент стався на одному з контрольних постів на Рівненщині", – пише відомство.
Прикордонникам довелося силою обеззброювати чоловіка, а після чого надавати йому першу допомогу, зазначає ДПСУ.
До пасажира викликали швидку та поліціянтів, підсумовують у повідомленні.
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- У серпні група чоловіків напала на прикордонника на Закарпатті, відібравши у нього зброю. Всіх порушників невдовзі затримали.