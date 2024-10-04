На Рівненському блокпості агресивний нетверезий пасажир порізав собі руки – ДПСУ
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У Рівненській області на контрольному посту агресивний нетверезий чоловік порізав собі руки, повідомила Державна прикордонна служба. 

"Агресивний пасажир мікроавтобуса Мерседес у стані алкогольного сп’яніння порізав собі руки – інцидент стався на одному з контрольних постів на Рівненщині", – пише відомство.

Прикордонникам довелося силою обеззброювати чоловіка, а після чого надавати йому першу допомогу, зазначає ДПСУ.

До пасажира викликали швидку та поліціянтів, підсумовують у повідомленні.

  • У липні на Закарпатті водій на блокпості порізав ножем прикордонника, який відслужив дві бойові ротації на Донеччині.
  • У серпні група чоловіків напала на прикордонника на Закарпатті, відібравши у нього зброю. Всіх порушників невдовзі затримали
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