На Ровенском блокпосту агрессивный нетрезвый пассажир порезал себе руки – ГПСУ

Пограничникам пришлось силой обезоруживать мужчину, а после чего оказывать ему первую помощь

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В Ровенской области на контрольном посту агрессивный нетрезвый мужчина порезал себе руки, сообщила Государственная пограничная служба.

"Агрессивный пассажир микроавтобуса Мерседес в состоянии алкогольного опьянения порезал себе руки – инцидент произошел на одном из контрольных постов в Ровенской области", – пишет ведомство.

Пограничникам пришлось силой обезоруживать мужчину, а после чего оказывать ему первую помощь, отмечает ГПСУ.

К пассажиру вызвали скорую и полицейских, заключают в сообщении.