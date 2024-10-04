На Ровенском блокпосту агрессивный нетрезвый пассажир порезал себе руки – ГПСУ
В Ровенской области на контрольном посту агрессивный нетрезвый мужчина порезал себе руки, сообщила Государственная пограничная служба.
"Агрессивный пассажир микроавтобуса Мерседес в состоянии алкогольного опьянения порезал себе руки – инцидент произошел на одном из контрольных постов в Ровенской области", – пишет ведомство.
Пограничникам пришлось силой обезоруживать мужчину, а после чего оказывать ему первую помощь, отмечает ГПСУ.
К пассажиру вызвали скорую и полицейских, заключают в сообщении.
- В июле на Закарпатье водитель на блокпосту порезал ножом пограничника, который отслужил две боевые ротации в Донецкой области.
- В августе группа мужчин напала на пограничника на Закарпатье, отобрав у него оружие. Всех нарушителей вскоре задержали.