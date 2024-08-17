На Закарпатье мужчины напали на пограничника, отобрав у него оружие: их задержали

Троих украинцев пытались остановить при попытке незаконного пересечения границы с Румынией

Пограничник ГПСУ (Фото: Пресс-служба ГПСУ)

16 августа группа мужчин напала на пограничника на Закарпатье, отобрав у него оружие. Всех нарушителей вскоре задержали. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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По его словам, троих украинцев пытались остановить при попытке незаконного пересечения границы с Румынией.

"Мужчины, напав на военнослужащего, отобрали оружие и прибегли к бегству в направлении сопредельной страны. Сразу на место были высланы дополнительные группы для поиска правонарушителей и проверки тыловых подступов к границе. Также проинформированы пограничники Румынии и взаимодействующие правоохранительные органы", – рассказал Демченко.

Одного из нарушителей, жителя Закарпатья, украинские пограничники вскоре задержали неподалеку, он пытался преодолеть инженерные заграждения, чтобы пересечь границу.

Румынская полиция впоследствии сообщила, что недалеко от границы задержала гражданина Украины с документами, а затем обнаружила и оружие, которое отобрали нападающие.

Вскоре был задержан еще один из беглецов.

Ранее Демченко сообщал, что наибольшее количество мужчин, желающих незаконно уехать из Украины, пограничники ловят на границах с Румынией и Молдовой.

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