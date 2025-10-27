На заході Туреччини стався сильний землетрус: завалились будівлі, відчували й у Стамбулі

У районі турецького Синдирги через землетрус завалились чотири будівлі

Стамбул (Ілюстративне фото: EPA)

Увечері 27 жовтня у Туреччині стався сильний землетрус, повідомило Управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих країни (AFAD).

Землетрус магнітудою 6,1 бала стався у районі Синдирги у провінції Баликесір на заході Туреччини о 22:48 (21:48 за Києвом).

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi



⏱️ Saat: 22.48

↕️ Derinlik: 5,99 kilometrehttps://t.co/QqDXnhyp92 pic.twitter.com/yQvVlz6CqW — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 27, 2025

Поштовхи такої сили класифікуються як сильні й можуть спричинити руйнування.

У відповідь на негоду влада активувала план реагування на стихійні лиха.

"AFAD, жандармерія, поліція та інші служби продовжують роботи з обстеження території", – йдеться у дописі.

Агенція Anadolu пише, що землетрус, який відчувався у багатьох провінціях регіонів Мармурового та Егейського морів, стався на глибині 5,99 км.

Повітовий глава Синдирги Догукан Коюнчу повідомив, що в центрі району обвалились чотири будівлі.

"У будівлях ніхто не мешкав. Вони сильно пошкоджені. Чотири будівлі обвалилися. Наразі немає жертв. У селах теж без жертв, але оцінка збитків триває. Наразі в районі виявлено чотири будівлі. Три з них – споруди, де була евакуація, ще один об'єкт – магазин. Він теж був порожній", – розповів чиновник.

Негода відчувалась і в Стамбулі: деякі мешканці, які відчули землетрус на обох берегах міста, вийшли зі своїх будинків.