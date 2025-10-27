На заході Туреччини стався сильний землетрус: завалились будівлі, відчували й у Стамбулі
Увечері 27 жовтня у Туреччині стався сильний землетрус, повідомило Управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих країни (AFAD).
Землетрус магнітудою 6,1 бала стався у районі Синдирги у провінції Баликесір на заході Туреччини о 22:48 (21:48 за Києвом).
Поштовхи такої сили класифікуються як сильні й можуть спричинити руйнування.
У відповідь на негоду влада активувала план реагування на стихійні лиха.
"AFAD, жандармерія, поліція та інші служби продовжують роботи з обстеження території", – йдеться у дописі.
Агенція Anadolu пише, що землетрус, який відчувався у багатьох провінціях регіонів Мармурового та Егейського морів, стався на глибині 5,99 км.
Повітовий глава Синдирги Догукан Коюнчу повідомив, що в центрі району обвалились чотири будівлі.
"У будівлях ніхто не мешкав. Вони сильно пошкоджені. Чотири будівлі обвалилися. Наразі немає жертв. У селах теж без жертв, але оцінка збитків триває. Наразі в районі виявлено чотири будівлі. Три з них – споруди, де була евакуація, ще один об'єкт – магазин. Він теж був порожній", – розповів чиновник.
Негода відчувалась і в Стамбулі: деякі мешканці, які відчули землетрус на обох берегах міста, вийшли зі своїх будинків.
