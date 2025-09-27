У Китаї стався землетрус магнітудою 5,6 бала: є постраждалі та руйнування

У результаті землетрусу в китайській провінції Ганьсу постраждало сім людей

Рятувальники в Китаї (Фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

У північно-західній китайській провінції Ганьсу у суботу, 27 вересня, стався землетрус магнітудою 5,6 бала. Про це повідомило агентство Associated Press.

За попередніми даними, поранення отримало сім людей. Жодна з травм не є серйозною.

Землетрус стався о 05:49 в повіті Лунсі на відносно невеликій глибині 10 кілометрів, повідомив урядовий сейсмічний центр Китаю. Епіцентр знаходився приблизно за 140 кілометрів на південний схід від Ланьчжоу, столиці провінції.

Вісім будинків було зруйновано, а понад 100 пошкоджено, повідомила державна телекомпанія CCTV. Відео, опубліковані державними медіа, показують, як рятувальники використовують лопати для розчищення цегли та інших завалів.

📍#Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletinde 5.6 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi



🔴Deprem Zhangxian, Weiyuan, Lintao ve Tianshui kentlerinde de hissedildihttps://t.co/5R17hZwW1G pic.twitter.com/EuxaWpX00v — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 27, 2025

Relief efforts are underway after a 5.6-magnitude earthquake struck Longxi County in Dingxi City in northwest China's Gansu Province Saturday morning. No casualties have been reported. pic.twitter.com/M7jSFD5Cdm — China Xinhua News (@XHNews) September 27, 2025

