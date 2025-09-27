У Китаї стався землетрус магнітудою 5,6 бала: є постраждалі та руйнування
Рятувальники в Китаї (Фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

У північно-західній китайській провінції Ганьсу у суботу, 27 вересня, стався землетрус магнітудою 5,6 бала. Про це повідомило агентство Associated Press.

За попередніми даними, поранення отримало сім людей. Жодна з травм не є серйозною.

Землетрус стався о 05:49 в повіті Лунсі на відносно невеликій глибині 10 кілометрів, повідомив урядовий сейсмічний центр Китаю. Епіцентр знаходився приблизно за 140 кілометрів на південний схід від Ланьчжоу, столиці провінції.

Вісім будинків було зруйновано, а понад 100 пошкоджено, повідомила державна телекомпанія CCTV. Відео, опубліковані державними медіа, показують, як рятувальники використовують лопати для розчищення цегли та інших завалів.

  • 22 вересня повідомлялося, що у Китаї оголосили евакуацію 400 000 людей через тайфун, який до цього накрив Філіппіни. Населення вивозили із прибережних та низинних районів.
Читайте також
WP: Росія допомагає Китаю готуватися до нападу на Тайвань
руйнуваннякитайземлетрус