В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла: есть пострадавшие и разрушения
Спасатели в Китае (Фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

В северо-западной китайской провинции Ганьсу в субботу, 27 сентября, произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По предварительным данным, ранения получили семь человек. Ни одна из травм не является серьезной.

Землетрясение произошло в 05:49 в уезде Лунси на относительно небольшой глубине 10 километров, сообщил правительственный сейсмический центр Китая. Эпицентр находился примерно в 140 километрах к юго-востоку от Ланьчжоу, столицы провинции.

Восемь домов были разрушены, а более 100 повреждены, сообщила государственная телекомпания CCTV. Видео, опубликованные государственными медиа, показывают, как спасатели используют лопаты для расчистки кирпичей и других завалов.

  • 22 сентября сообщалось, что в Китае объявили эвакуацию 400 000 человек из-за тайфуна, который до этого накрыл Филиппины. Население вывозили из прибрежных и низменных районов.
Читайте также
WP: Россия помогает Китаю готовиться к нападению на Тайвань
Китайземлетрясениеразрушения