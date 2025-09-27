В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла: есть пострадавшие и разрушения

В результате землетрясения в китайской провинции Ганьсу пострадало семь человек

Спасатели в Китае (Фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

В северо-западной китайской провинции Ганьсу в субботу, 27 сентября, произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По предварительным данным, ранения получили семь человек. Ни одна из травм не является серьезной.

Землетрясение произошло в 05:49 в уезде Лунси на относительно небольшой глубине 10 километров, сообщил правительственный сейсмический центр Китая. Эпицентр находился примерно в 140 километрах к юго-востоку от Ланьчжоу, столицы провинции.

Восемь домов были разрушены, а более 100 повреждены, сообщила государственная телекомпания CCTV. Видео, опубликованные государственными медиа, показывают, как спасатели используют лопаты для расчистки кирпичей и других завалов.

📍#Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletinde 5.6 büyüklüğünde bir #deprem мейдана гельди



🔴Deprem Zhangxian, Weiyuan, Lintao ve Tianshui kentlerinde de hissedildihttps://t.co/5R17hZwW1G pic.twitter.com/EuxaWpX00v - Герчек Гюндем (@gercekgundem) 27 сентября 2025 г

В субботу утром в северо-западной китайской провинции Ганьсу в уезде Лонгси в городе Динси на северо-западе Китая в субботу утром произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. О пострадавших не сообщается. pic.twitter.com/M7jSFD5Cdm - Новости Китая Синьхуа (@XHNews) 27 сентября 2025 г

