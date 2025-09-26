WP: Россия помогает Китаю готовиться к нападению на Тайвань

Журналисты WP получили документы, свидетельствующие о продаже российской военной техники и обучении для китайских военных

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: МИД КНР)

Россия помогает Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы, что были независимо проверены британским аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI).

По словам аналитиков, Россия использует свой боевой опыт для проведения подготовки китайских воздушно-десантных подразделений и обучения по десантированию бронетехники. Это может усилить способность Пекина захватить Тайвань.

Документы, полученные группой активистов Black Moon, свидетельствуют, что в октябре 2024 года РФ согласилась продать Китаю 37 легких амфибийных транспортных средств BMD-4M, 11 самоходных противотанковых пушек Sprut-SDM1 и 11 воздушно-десантных бронетранспортеров BTR-MDM.

Основной контракт предусматривал передачу командных и наблюдательных машин и специальных парашютных систем, предназначенных для десантирования тяжелых грузов с большой высоты.

Документы также свидетельствуют о нескольких раундах переговоров, включая встречу в Пекине в апреле 2024 года, на которой Китай попросил РФ ускорить сроки поставки определенных транспортных средств.

В частности, речь шла об адаптации вооружения, чтобы сделать его совместимым с китайским программным обеспечением, электронными, радио- и навигационными системами.

В отдельных документах изложены программы обучения китайских десантников боевому использованию вооружения, а также систем управления и контроля, используемых для руководства операциями.