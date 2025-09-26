WP: Росія допомагає Китаю готуватися до нападу на Тайвань

Журналісти WP отримали документи, що свідчать про продаж російської військової техніки й навчання для китайських військових

Сі Цзіньпін і Володимир Путін (Фото: МЗС КНР)

Росія допомагає Китаю з підготовкою до нападу на Тайвань. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на документи, що були незалежно перевірені британським аналітичним центром Royal United Services Institute (RUSI).

За словами аналітиків, Росія використовує свій бойовий досвід для проведення підготовки китайських повітряно-десантних підрозділів і навчання з десантування бронетехніки. Це може посилити здатність Пекіна захопити Тайвань.

Документи, які отримала група активістів Black Moon, свідчать, що в жовтні 2024 року РФ погодилася продати Китаю 37 легких амфібійних транспортних засобів BMD-4M, 11 самохідних протитанкових гармат Sprut-SDM1 і 11 повітряно-десантних бронетранспортерів BTR-MDM.

Основний контракт передбачав передання командних і спостережних машин та спеціальних парашутних систем, призначених для десантування важких вантажів з великої висоти.

Документи також свідчать про кілька раундів переговорів, серед яких і зустріч у Пекіні у квітні 2024 року, на якій Китай попросив РФ прискорити терміни постачання певних транспортних засобів.

Зокрема, йшлося про адаптування озброєння, щоб зробити його сумісним з китайським програмним забезпеченням, електронними, радіо- та навігаційними системами.

В окремих документах викладено програми навчання китайських десантників бойовому використанню озброєння, а також систем управління й контролю, що використовуються для керівництва операціями.