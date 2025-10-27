На западе Турции произошло сильное землетрясение: рухнули здания, ощущалось и в Стамбуле

В районе турецкого Синдирги из-за землетрясения рухнули четыре здания

Стамбул (Иллюстративное фото: EPA)

Вечером 27 октября в Турции произошло сильное землетрясение, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в районе Синдирги в провинции Балыкесир на западе Турции в 22:48 (21:48 по Киеву).

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi



⏱️ Saat: 22.48

↕️ Деринлик: 5,99 километраhttps://t.co/QqDXnhyp92 pic.twitter.com/yQvVlz6CqW - Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) 27 октября 2025 г

Толчки такой силы классифицируются как сильные и могут вызвать разрушения.

В ответ на непогоду власти активировали план реагирования на стихийные бедствия.

"AFAD, жандармерия, полиция и другие службы продолжают работы по обследованию территории", – говорится в сообщении.

Агентство Anadolu пишет, что землетрясение, которое ощущалось во многих провинциях регионов Мраморного и Эгейского морей, произошло на глубине 5,99 км.

Уездный глава Синдирги Догукан Коюнчу сообщил, что в центре района обвалились четыре здания.

"В зданиях никто не жил. Они сильно повреждены. Четыре здания обвалились. Пока нет жертв. В селах также без жертв, но оценка ущерба продолжается. Сейчас в районе обнаружено четыре здания. Три из них – сооружения, где была эвакуация, еще один объект – магазин. Он также был пуст", – рассказал чиновник.

Непогода ощущалась и в Стамбуле: некоторые жители, которые почувствовали землетрясение на обоих берегах города, вышли из своих домов.