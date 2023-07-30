RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

На трасі в Казахстані помітили трали з військовою технікою. Її везли в Росію – фото

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 10:57
На трасі в Казахстані помітили трали з військовою технікою. Її везли в Росію – фото - Фото
Фото: instagram.com / lukpan_akhmedyarov

Казахстанський журналіст Лукпан Ахмедьяров у суботу, 29 липня, опублікував у Instagram фотографії вантажівок з військовою технікою, які, за його словами, рухались в сторону Росії. Міністерство оборони Казахстану заявило, що ця техніка – не казахстанська.

Фотографії, за словами Ахмедьярова, були зроблені в суботу у Західноказахстанській області (межує з Оренбурзькою областю Росії) на трасі Орал – Аксай.

На трасі в Казахстані помітили трали з військовою технікою. Її везли в Росію – фото

На трасі в Казахстані помітили трали з військовою технікою. Її везли в Росію – фото

"На фото вантажні фури з російськими номерами везуть військову техніку територією Казахстану у бік Росії. Я так розумію, наш "тигр" намагається розтягнутися у шпагаті між усім нормальним світом та Росією", – написав він.

Журналіст припустив, що ці фотографії можуть бути доказом того, що Казахстан допомагає російському режиму.

Міністерство оборони Казахстану у відповідь нагадало, що країна запровадила мораторій на експорт озброєнь та військової техніки. Водночас воно не заперечило факт перевезень військової техніки в сторону Росії.

"Ця військова техніка не має відношення до Республіки Казахстан, є власністю третьої країни та в рамках міжнародних домовленостей прямувала для проведення планового ремонту в Росію через територію Казахстану", – цитує повідомлення казахстанського міністерства місцеве видання TengriNews.

Масштаби цих перевезень невідомі. На фотографіях, опублікованих журналістом, видно лише кілька вантажівок з технікою.

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
казахстанзброявійна
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 