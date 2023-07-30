На трасі в Казахстані помітили трали з військовою технікою. Її везли в Росію – фото

Казахстанський журналіст Лукпан Ахмедьяров у суботу, 29 липня, опублікував у Instagram фотографії вантажівок з військовою технікою, які, за його словами, рухались в сторону Росії. Міністерство оборони Казахстану заявило, що ця техніка – не казахстанська.

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Фотографії, за словами Ахмедьярова, були зроблені в суботу у Західноказахстанській області (межує з Оренбурзькою областю Росії) на трасі Орал – Аксай.

"На фото вантажні фури з російськими номерами везуть військову техніку територією Казахстану у бік Росії. Я так розумію, наш "тигр" намагається розтягнутися у шпагаті між усім нормальним світом та Росією", – написав він.

Журналіст припустив, що ці фотографії можуть бути доказом того, що Казахстан допомагає російському режиму.

Міністерство оборони Казахстану у відповідь нагадало, що країна запровадила мораторій на експорт озброєнь та військової техніки. Водночас воно не заперечило факт перевезень військової техніки в сторону Росії.

"Ця військова техніка не має відношення до Республіки Казахстан, є власністю третьої країни та в рамках міжнародних домовленостей прямувала для проведення планового ремонту в Росію через територію Казахстану", – цитує повідомлення казахстанського міністерства місцеве видання TengriNews.

Масштаби цих перевезень невідомі. На фотографіях, опублікованих журналістом, видно лише кілька вантажівок з технікою.

За останніми опитуваннями, 59,8% громадян Казахстану дотримуються нейтралітету у питанні війни Росії проти України, 21% казахів підтримують Україну, 12,8% опитаних симпатизують Росії.

27 вересня 2022 року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, коментуючи війну Росії проти України, заявив, що територіальна цілісність держав має бути непорушною.

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