На трассе в Казахстане заметили тралы с военной техникой. Ее везли в Россию – фото

Казахстанский журналист Лукпан Ахмедьяров в субботу, 29 июля, опубликовал в Instagram фотографии грузовиков с военной техникой, которые, по его словам, ехали в сторону России. Министерство обороны Казахстана заявило, что эта техника – не казахстанская.

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Фотографии, по словам Ахмедьярова, были сделаны в субботу в Западноказахстанской области (граничащей с Оренбургской областью России) на трассе Орал – Аксай.

"На фото грузовые фуры с российскими номерами везут военную технику по территории Казахстана в сторону России. Я так понимаю, наш "тигр" пытается растянуться в шпагате между всем нормальным миром и Россией", – написал он.

Журналист предположил, что эти фотографии могут служить доказательством того, что Казахстан помогает российскому режиму.

Министерство обороны Казахстана в ответ напомнило, что страна ввела мораторий на экспорт вооружений и военной техники. В то же время, оно не отрицает факт перевозок военной техники в сторону России.

"Эта военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана", – цитирует сообщение казахстанского министерства местное издание TengriNews.

Масштабы этих перевозок неизвестны. На фотографиях, опубликованных журналистом, видно всего несколько грузовиков с техникой.

По последним опросам, 59,8% граждан Казахстана придерживаются нейтралитета по вопросу войны России против Украины, 21% казахов поддерживают Украину, 12,8% опрошенных симпатизируют России.

27 сентября 2022 года президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, комментируя войну России против Украины, заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблемой.

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