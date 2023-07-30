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На трассе в Казахстане заметили тралы с военной техникой. Ее везли в Россию – фото

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30.07.2023, 10:57
На трассе в Казахстане заметили тралы с военной техникой. Ее везли в Россию – фото - Фото
Фото: instagram.com/lukpan_akhmedyarov

Казахстанский журналист Лукпан Ахмедьяров в субботу, 29 июля, опубликовал в Instagram фотографии грузовиков с военной техникой, которые, по его словам, ехали в сторону России. Министерство обороны Казахстана заявило, что эта техника – не казахстанская.

Фотографии, по словам Ахмедьярова, были сделаны в субботу в Западноказахстанской области (граничащей с Оренбургской областью России) на трассе Орал – Аксай.

На трассе в Казахстане заметили тралы с военной техникой. Ее везли в Россию – фото

На трассе в Казахстане заметили тралы с военной техникой. Ее везли в Россию – фото

"На фото грузовые фуры с российскими номерами везут военную технику по территории Казахстана в сторону России. Я так понимаю, наш "тигр" пытается растянуться в шпагате между всем нормальным миром и Россией", – написал он.

Журналист предположил, что эти фотографии могут служить доказательством того, что Казахстан помогает российскому режиму.

Министерство обороны Казахстана в ответ напомнило, что страна ввела мораторий на экспорт вооружений и военной техники. В то же время, оно не отрицает факт перевозок военной техники в сторону России.

"Эта военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана", – цитирует сообщение казахстанского министерства местное издание TengriNews.

Масштабы этих перевозок неизвестны. На фотографиях, опубликованных журналистом, видно всего несколько грузовиков с техникой.

Андрей Водяный
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