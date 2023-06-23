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На вулиці Ростова виїхала військова техніка. До Москви ніби перекривають шляхи – фото, відео

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23.06.2023, 00:16
На вулиці Ростова виїхала військова техніка. До Москви ніби перекривають шляхи – фото, відео - Фото
Фото: Російські ресурси

У мережі поширюються фото і відео російської військової техніки на вулицях та дорогах Ростова. Російські опозиційні ЗМІ повідомляють про перекриття основних шляхів, які ведуть до Москви.

Після гучної заяви ватажка терористів групи Вагнера Євгенія Пригожина про те, що він нібито починає воювати з керівництвом армії РФ, російські опозиційні ЗМІ повідомили, що у низці відділів поліції Ростовської області оголошено план "Фортеця". 

Пізніше у мережі з'явилися фото та відео військової техніки, яка пересувається Ростовом.

Фото: Російські Telegram-канали

Російські опозиційні ЗМІ пишуть, що навколо Москви оперативно споруджують блокпости на провідних дорогах до столиці.

Фото: Російські Telegram-канали

Російська служба BBC News з посиланням на "джерело, близьке до російських спецслужб" повідомило, що на дорозі Москва-Воронеж-Ростов ФСБ та СОБР виставляють блокпости. Тим, хто на них чергує, нібито віддається наказ відкривати вогонь "у разі виникнення загрози", каже співрозмовник.

Telegram-канал BAZA пише, що у Ростові почали перекривати вулиці.

Фото: BAZA

Мати строковика із Саратовської області підтвердила проєкту Радіо Свобода "Сибір.Реалії" інформацію про озброєння солдатів під Ростовом-на-Дону.

Син написав їй, що їх нібито озброюють та збирають кудись. Після цього він перестав виходити на зв'язок.

ДОПОВНЕНО о 00:29. Московські ресурси повідомили, що у столиці зафіксовано пересування військової техніки.

  • Конфлікт та суперництво між Пригожиним та Міноборони РФ тривають вже довгі місяці, а особливо загострились під час боїв за Бахмут. У ніч проти 5 травня 2023 року Пригожин влаштував на камеру істерику на тлі десятків тіл убитих окупантів, обматюкавши військове командування РФ. Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе "вагнерівців" із Бахмута 10 травня, але не зробив цього.
  • У ГУР вважають, що Пригожин, Шойгу та начальник Генштабу країни-окупанта Валерій Герасимов зараз з'ясовують, хто залишиться винним у поразці у війні проти України.

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Мілана Головань
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