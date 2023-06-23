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На улицы Ростова выехала военная техника. В Москву якобы перекрывают пути – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 00:16
На улицы Ростова выехала военная техника. В Москву якобы перекрывают пути – фото, видео - Фото
Фото: Российские ресурсы

В сети распространяются фото и видео военной техники на улицах и дорогах Ростова. Российские оппозиционные СМИ сообщают о перекрытии основных путей, которые ведут в Москву.

После громкого заявления главаря террористов группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что он якобы начинает воевать с руководством армии РФ, российские оппозиционные СМИ сообщили, что в ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план "Крепость".

Позже в сети появились фото и видео военной техники, передвигающейся по Ростову.

Фото: Російські Telegram-канали

Российские оппозиционные СМИ пишут, что вокруг Москвы оперативно строят блокпосты на ведущих дорогах в столицу.

Фото: Російські Telegram-канали

Российская служба BBC News со ссылкой на "источник, близкий к российским спецслужбам" сообщила, что на дороге Москва-Воронеж-Ростов ФСБ и СОБР выставляют блокпосты. Тем, кто на них дежурит, якобы отдается приказ открывать огонь "при возникновении угрозы", говорит собеседник.

Telegram-канал BAZA пишет, что в Ростове начали перекрывать улицы.

Фото: BAZA

Мать срочника из Саратовской области подтвердила проекту Радио Свобода "Сибирь.Реалии" информацию о вооружении солдат под Ростовом-на-Дону.

Сын написал ей, что они якобы вооружаются и собираются куда-то. После этого он перестал выходить на связь.

ДОПОЛНЕНО в 00:29. Московские ресурсы сообщили, что в столице зафиксированы передвижения военной техники.

  • Конфликт и соперничество между Пригожиным и Минобороны РФ продолжаются уже долгие месяцы, особенно обострились во время боев за Бахмут. В ночь на 5 мая 2023 года Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел убитых оккупантов, обматерив военное командование РФ. Позже Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.
  • В ГУР считают, что Пригожин, Шойгу и начальник Генштаба страны-оккупанта Валерий Герасимов выясняют, кто останется виновным в поражении в войне против Украины.

Читайте также: У Путина не исключают сценарий начала гражданской войны в России – оппозиционные росСМИ

Милана Головань
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