На Закарпатті стався напад на прикордонників – ДПСУ

Наряд проводив перевірку стосовно людей, ймовірно причетних до незаконного переправлення призовників через кордон

Ілюстративне фото: ДПСУ

На Закарпатті під час проведення перевірки у ромському поселенні міста Великий Березний місцеві жителі напали на прикордонників – поранено двох військовослужбовців, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби. За даними Суспільного, також постраждали жінка та неповнолітній. Нижче чутливі фото з пораненими, 18+.

За даними відомства, місцеві жителі напали на прикордонний наряд, який проводив перевірку стосовно людей, ймовірно причетних до незаконного переправлення призовників через україно-словацький кордон.

ДПСУ зауважує, що прикордонники проводили заходи разом зі співробітниками поліції та Національної гвардії.

"Під час проведення опитування група громадян почала чинити активний опір правоохоронцям. Ініціатори конфлікту підбурювали решту громадян до вчинення протиправних дій, залучаючи жінок і неповнолітніх. Внаслідок цього у прикордонників та службовий автотранспорт почали жбурляти каміння та цеглини", – розповідає відомство.

За його словами, аби зберегти життя та здоров'я військовослужбовців, правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу та спецзасоби, зокрема травматичну зброю.

Суспільне заявляє, що внаслідок стрілянини поранені жінка і неповнолітній хлопець.

Під час конфлікту двоє прикордонників зазнали тілесних ушкоджень середньої тяжкості, їх доправили до лікарні; також пошкоджено два транспортні засоби прикордонників, повідомляє ДПСУ.

Фото: Facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Фото: Facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Фото: Facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Фото: Facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Відомство зазначає, що нападників вдалося затримати – у їхніх діях вбачають ознаки кримінальних правопорушень за статтями про погрозу або насильство щодо правоохоронця та умисне знищення або пошкодження майна. Максимальне можливе покарання за цими класифікаціями – 14 років тюрми. Відповідні повідомлення були скеровані до Нацполіції.

"У подальшому група громадян намагалася блокувати прикордонний підрозділ. За результатами роз’яснювальної роботи протиправні дії місцевих жителів вдалося припинити", – підсумовують у повідомленні.