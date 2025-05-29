В Закарпатье произошло нападение на пограничников – ГПСУ
На Закарпатье во время проведения проверки в ромском поселении города Великий Березный местные жители напали на пограничников – ранены два военнослужащих, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы. По данным Суспільного, также пострадали женщина и несовершеннолетний. Ниже чувствительные фото с ранеными, 18+.
По данным ведомства, местные жители напали на пограничный наряд, который проводил проверку в отношении людей, предположительно причастных к незаконной переправке призывников через украинско-словацкую границу.
ГПСУ отмечает, что пограничники проводили мероприятия вместе с сотрудниками полиции и Национальной гвардии.
"Во время проведения опроса группа граждан начала активно сопротивляться правоохранителям. Инициаторы конфликта подстрекали остальных граждан к совершению противоправных действий, привлекая женщин и несовершеннолетних. В результате этого пограничников и служебный автотранспорт начали швырять камни и кирпичи", – рассказывает ведомство.
По его словам, чтобы сохранить жизнь и здоровье военнослужащих, стражам порядка пришлось применить меры физического воздействия и спецсредства, в том числе травматическое оружие.
Суспільне заявляет, что в результате стрельбы ранены женщина и несовершеннолетний парень.
Во время конфликта двое пограничников получили телесные повреждения средней тяжести, их доставили в больницу; также повреждены два транспортных средства пограничников, сообщает ГПСУ.
Ведомство отмечает, что нападавших удалось задержать – в их действиях усматривают признаки уголовных правонарушений по статьям об угрозе или насилии в отношении правоохранителя и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Максимальное возможное наказание по этим классификациям – 14 лет тюрьмы. Соответствующие сообщения были направлены в Нацполицию.
"В дальнейшем группа граждан пыталась блокировать пограничное подразделение. По результатам разъяснительной работы противоправные действия местных жителей удалось прекратить", – заключают в сообщении.
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