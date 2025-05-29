СБУ и Нацполиция разоблачили четыре новые схемы для "уклонистов" в Киеве и других регионах

Стоимость фиктивных документов, предоставляющих право на отсрочку от мобилизации, составляла до $16 000

Задержание подозреваемого (Фото: Нацполиция)

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили четыре схемы уклонения от мобилизации в разных областях Украины. По результатам комплексных мероприятий задержали девять человек, подозреваемых в организации схем и одного их "клиента", сообщает СБУ.

По данным правоохранителей, подозреваемые действовали в Киеве, Закарпатье, а также в Хмельницкой и Львовской областях.

Так, в Киеве задержан 40-летний местный житель, который, по данным СБУ, оформил заказчику фальшивую медицинскую справку о наличии у его жены тяжелой болезни.

Впоследствии чиновники одной из райгосадминистраций Киева выдали мужчине акт, по которому он якобы постоянно ухаживает за больной женой.

Как отметили в СБУ, по этому делу подозрение получил не только организатор, но и заказчик фальшивой справки о больной жене, 28-летний киевлянин.

В настоящее время проверяется информация о возможной причастности к сделкам должностных лиц РГА и отдела госрегистрации актов гражданского состояния.

Следствие установило, что старший подозреваемый планировал оформлять мужчинам поддельные документы для оформления отсрочки по другой схеме. В частности, он искал одиноких матерей и предлагал им оформить отцовство своих клиентов, чтобы они получили статус многодетных.

На Закарпатье задержан помощник судьи, который, по данным СБУ, помогал мужчинам призывного возраста получить отсрочку от мобилизации под видом отцов-одиночек. Для этого должностное лицо оформляло фейковые разводы и судебные решения о воспитании ребенка отцом-военнообязанным.

В Хмельницкой области военная контрразведка СБУ задержала сразу пятерых местных жителей. Фигуранты дела подозреваются в том, что продавали мужчинам фиктивные медсправки о нетрудоспособности близких родственников, за которыми необходим уход.

По данным СБУ, организаторы схемы привлекли к незаконной деятельности секретаря главного врача городского медучреждения, она подписывала у коллег поддельные документы.

Во Львовской области правоохранители задержали двух человек. Один из них, 27-летний житель Рава-Русской, подозревается в продаже мужчинам фейковых медвыводов о наличии тяжелых болезней у их жен, нуждающихся в зарубежном лечении.

Для изготовления поддельных документов, по данным следствия, мужчина использовал личные связи в местном медучреждении онкологического профиля.

Другой фигурант, по данным СБУ, помогал военнообязанным уехать за границу под видом водителей международных грузовых рейсов.

Как отметили правоохранители, стоимость услуг по подделке документов колебалась от $6000 до $16 000.

Всем задержанным сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой (ч. 3 ст. 332); препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1) и злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2).

Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.