СБУ та Нацполіція викрили чотири нові схеми для "ухилянтів" у Києві й інших регіонах

Вартість фіктивних документів, що надавали право на відстрочку від мобілізації, становила до $16 000

Затримання підозрюваного (Фото: Нацполіція)

Служба безпеки та Національна поліція викрили чотири схеми ухилення від мобілізації у різних областях України. За результатами комплексних заходів затримано дев'ятьох людей, які підозрюються в організації схем й одного їх "клієнта", повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців, підозрювані діяли у Києві, на Закарпатті, а також у Хмельницькій та Львівській областях.

Так, у Києві затримано 40-річного місцевого мешканця, який, за даними СБУ, оформив замовнику фальшиву медичну довідку про наявність у його дружини тяжкої хвороби.

Згодом посадовці однієї з райдержадміністрацій Києва видали чоловікові акт, за яким він нібито постійно доглядає за хворою жінкою.

Як зазначили у СБУ, у цій справі підозру отримав не тільки організатор, а і й замовник фальшивої довідки про хвору дружину, 28-річний киянин.

Наразі перевіряється інформація про можливу причетність до оборудок посадовців РДА та відділу держреєстрації актів цивільного стану.

Слідство встановило, що старший підозрюваний також планував оформлювати чоловікам підробні документи для оформлення відстрочки за іншою схемою. Зокрема, він шукав одиноких матерів і пропонував їм оформити батьківство на своїх клієнтів, щоб вони отримали статус багатодітних.

На Закарпатті затримано помічника судді, який, за даними СБУ, допомагав чоловікам призовного віку отримати відстрочку від мобілізації під виглядом батьків-одинаків. Для цього посадовець оформлював фейкові розлучення та судові рішення про виховання дитини батьком-військовозобов’язаним.

На Хмельниччині військова контррозвідка СБУ затримала одразу п'ятьох місцевих мешканців. Фігуранти справи підозрюються в тому, що продавали чоловікам фіктивні меддовідки про непрацездатність близьких родичів, за якими потрібний догляд.

За даними СБУ, організатори схеми залучили до незаконної діяльності секретарку головного лікаря міської медустанови, яка підписувала у колег підроблені документи.

У Львівській області правоохоронці затримали двох людей. Один з них, 27-річний мешканець Рава-Руської, підозрюється у продажу чоловікам фейкових медвисновків про наявність тяжких хвороб у їхніх дружин, що потребують закордонного лікування.

Для виготовлення підробних документів, за даними слідства, чоловік використовував особисті зв’язки у місцевому медзакладі онкологічного профілю.

Інший фігурант, за даними СБУ, допомагав військовозобов’язаним виїхати за кордон під виглядом водіїв міжнародних вантажних рейсів.

Як зазначили правоохоронці, вартість послуг із підробки документів коливалася в межах від $6000 до $16 000.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 332); перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1) та зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2).

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.