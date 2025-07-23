НАБУ і САП завершили розслідування щодо незаконного збагачення керівника АМКУ

Павло Кириленко (Фото: АМКУ)

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі чинного керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, що були зареєстровані на родичів його дружини.

Йдеться про:

← шість квартир у Києві й Ужгороді;

← житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м і дві земельні ділянки;

← два гаражні бокси;

← шість паркомісць;

← три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

← автомобіль BMW X3.