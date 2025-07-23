НАБУ і САП завершили розслідування щодо незаконного збагачення керівника АМКУ
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі чинного керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Про це повідомляє НАБУ.
За даними слідства, Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, що були зареєстровані на родичів його дружини.
Йдеться про:
← шість квартир у Києві й Ужгороді;
← житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м і дві земельні ділянки;
← два гаражні бокси;
← шість паркомісць;
← три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
← автомобіль BMW X3.
- З липня 2019 до 5 вересня 2023 року Павло Кириленко обіймав посаду голови Донецької ОВА. 6 вересня 2023 року Верховна Рада схвалила призначення Кириленка новим головою АМКУ.
- У серпні 2024 року голова АМКУ отримав підозру у незаконному збагаченні на 72 млн грн і декларуванні неправдивої інформації за 2020, 2021, 2022 і 2023 роки.
- Тоді ж Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Кириленка у вигляді застави у розмірі понад 30 млн грн.
- 4 червня 2025 року ВАКС зменшив Кириленку заставу до 25 млн грн.
- 7 липня 2025 справу Кириленка про незаконне збагачення скерували до суду.
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