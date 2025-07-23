НАБУ и САП завершили расследование в отношении незаконного обогащения руководителя АМКУ

Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании имущества

Павел Кириленко (Фото: АМКУ)

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу действующего главы Антимонопольного комитета Украины. Павла Кириленко. Об этом сообщает НАБУ.

По данным следствия, Кириленко не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и автомобиль класса люкс, зарегистрированные на родственников его жены.

Речь идет о таком имуществе:

← шесть квартир в Киеве и Ужгороде;

← жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и два земельных участка;

← два гаражных бокса;

← шесть парковочных мест;

← три нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

← автомобиль BMW X3.