НАБУ и САП завершили расследование в отношении незаконного обогащения руководителя АМКУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу действующего главы Антимонопольного комитета Украины. Павла Кириленко. Об этом сообщает НАБУ.
По данным следствия, Кириленко не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и автомобиль класса люкс, зарегистрированные на родственников его жены.
Речь идет о таком имуществе:
← шесть квартир в Киеве и Ужгороде;
← жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и два земельных участка;
← два гаражных бокса;
← шесть парковочных мест;
← три нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
← автомобиль BMW X3.
- С июля 2019 года до 5 сентября 2023 года Павел Кириленко занимал должность главы Донецкой областной военной администрации. 6 сентября 2023 года Верховная Рада утвердила назначение Кириленко новым главой АМКУ.
- В августе 2024 года глава АМКУ получил подозрение в незаконном обогащении на 72 млн грн и декларировании недостоверной информации за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.
- Тогда же Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Кириленко в виде залога в размере более 30 млн грн.
- 4 июня 2025 года ВАКС уменьшил для Кириленко залог до 25 млн грн.
- 7 июля 2025 дело Кириленко о незаконном обогащении было передано в суд.
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