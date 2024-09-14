Над 11 областями України збили понад 70 "шахедів": ППО працювала всю ніч

Ворог атакував 76 "шахедами", 72 з яких було збито. Два дрони повернулися в Росію

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

В ніч проти 14 вересня російські окупаційні війська запустили по Україні понад 70 дронів-камікадзе типу Shahed, більшість збили. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, армійська авіація, мобільні вогневі групи та протиповітряної оборони працювали у Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях.

"Нам потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності, щоб і надалі захищати життя та наших людей. Працюємо над цим з усіма партнерами України", – наголосив Зеленський.

У Повітряних силах уточнили, що ворог атакував 76 "шахедами", 72 з яких було збито. Два дрони повернулися в Росію.

В ніч проти 26 серпня 2024 року сталася одна з наймасованіших атак РФ. Тоді Сили оборони збили 102 зі 127 ракет та 99 зі 109 безпілотників окупантів.

12 вересня був сьомий раз, як РФ атакує Київ з повітря за цей місяць.

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